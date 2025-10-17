La voisine idéale : un documentaire true crime glaçant sur Netflix
Documentaire coup-de-poing sur Netflix autour d'un banal conflit de voisinage qui tourne au drame.
L'enfer, c'est les autres, surtout quand ils habitent juste à côté. Prix de la Meilleure mise en scène au Festival Sundance 2025, le documentaire au titre ironique La voisine idéale est proposé sur Netflix depuis le 17 octobre 2025 : il raconte une affaire bien réelle survenue en Floride, l'histoire de Susan Lorincz, une retraitée blanche auto-désignée "voisine idéale", qui multiplie les plaintes auprès de la police contre le bruits des enfants noirs tuant près de chez elle, jusqu'à tirer sur une mère de famille à travers la porte de sa maison.
S'appuyant sur des images réelles (caméras de surveillance, bodycams, enregistrements policiers), la réalisatrice Geeta Gandbhir, connue pour ses travaux engagés (Katrina : Hell and High Water), a imaginé ce documentaire sidérant qui interroge sur la limite entre légitime défense et injustice.
Le documentaire montre plusieurs personnes victimes ou témoins du drame. Les proches d'Ajike " AJ " Owens, la mère de famille tuée dans ce conflit de voisinage, y apparaissent : Pamela Dias, sa mère, les enfants d'Ajike Owens, ses enfants, ses voisins, les officiers de police.
De quoi parle le documentaire La voisine idéale ?
En 2023 à Ocala en Floride, les caméras d'intervention de la police américaine révèlent comment un conflit de voisinage interminable a viré au crime.
Quels personnages dans le documentaire La voisine idéale ?
- Pamela Dias, la mère d'Ajike Owens
- Les enfants d'Ajike Owens
- L'avocate Benjamin Crump
- Des voisins du quartier et témoins directs de la dispute
- Des officiers de police et juristes locaux
Où voir le documentaire La voisine idéale en streaming ?
Pour regarder La voisine idéale, il faut se connecter à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).