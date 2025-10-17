La voisine idéale : un documentaire true crime glaçant sur Netflix

Documentaire coup-de-poing sur Netflix autour d'un banal conflit de voisinage qui tourne au drame.

L'enfer, c'est les autres, surtout quand ils habitent juste à côté. Prix de la Meilleure mise en scène au Festival Sundance 2025, le documentaire au titre ironique La voisine idéale est proposé sur Netflix depuis le 17 octobre 2025 : il raconte une affaire bien réelle survenue en Floride, l'histoire de Susan Lorincz, une retraitée blanche auto-désignée "voisine idéale", qui multiplie les plaintes auprès de la police contre le bruits des enfants noirs tuant près de chez elle, jusqu'à tirer sur une mère de famille à travers la porte de sa maison.

S'appuyant sur des images réelles (caméras de surveillance, bodycams, enregistrements policiers), la réalisatrice Geeta Gandbhir, connue pour ses travaux engagés (Katrina : Hell and High Water), a imaginé ce documentaire sidérant qui interroge sur la limite entre légitime défense et injustice.

Le documentaire montre plusieurs personnes victimes ou témoins du drame. Les proches d'Ajike " AJ " Owens, la mère de famille tuée dans ce conflit de voisinage, y apparaissent : Pamela Dias, sa mère, les enfants d'Ajike Owens, ses enfants, ses voisins, les officiers de police.

De quoi parle le documentaire La voisine idéale ?

En 2023 à Ocala en Floride, les caméras d'intervention de la police américaine révèlent comment un conflit de voisinage interminable a viré au crime.

Quels personnages dans le documentaire La voisine idéale ?

Pamela Dias, la mère d'Ajike Owens

Les enfants d'Ajike Owens

L'avocate Benjamin Crump

Des voisins du quartier et témoins directs de la dispute

Des officiers de police et juristes locaux

Où voir le documentaire La voisine idéale en streaming ?

Pour regarder La voisine idéale, il faut se connecter à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).