Fête de la VOD : dernier jour pour profiter de films à tarifs réduits

Jusqu'au 21 octobre 2026 inclus, profitez de nombreux films à voir en VOD à un tarif avantageux.

Envie de voir un film mais vous ne trouvez pas votre bonheur dans le catalogue des plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonnées ? Il est toujours possible d'acheter ou de louer un film en VOD. Si vous êtes amateur de cet usage, sachez qu'il est possible de faire le plein de films grâce à la Fête de la VOD, qui achève sa dixième édition ce mercredi.

Cet événement promotionnel se tenait du 14 octobre 2026 et s'achève ce mercredi 21 octobre 2026. L'occasion de profiter de nombreux films à un tarif réduit et de rattraper certaines des dernières sortie qui ont fait l'événement lors de l'année passée, comme Juste une illusion d'Olivier Nakache et Eric Toledano, le film d'horreur Obsession, le thriller Dossier 137, le gagnant des Oscars Une bataille après l'autre ou encore la suite de Super Mario . Blockbuster hollywoodien, film d'animation ou drames français, il y en a pour tous les goûts.

Tarifs et plateformes

Les tarifs de l'achat et de la location en VOD varient suivant les sites. En moyenne, un film en location peut coûter entre 2,99 euros et 4,99 euros en SD. A l'achat, les tarifs varient en fonction de la qualité ou de la nouveauté du film, entre 7 et 15 euros environ. Mais à l'occasion des quelques jours que dure la Fête de la VOD, les tarifs sont abaissés : la location passe à 2 euros quand l'achat d'un film coûte 5 euros sur 8 services de vidéo à la demande, jusqu'au 21 octobre 2026 inclus.

Pour profiter de ces tarifs, il faut se rendre sur l'une des huit plateformes partenaires de l'événement promotionnel : Arte VOD, CANALVOD, Sooner, Orange, Pathé Home, Première Max, la Cinetek et Viva by VIDEOFUTURE. Le plus difficile est désormais de faire un choix parmi le catalogue proposé pour l'occasion.