Lazarus : de quoi parle la nouvelle série policière d'Harlan Coben sur Prime Video ?

"Lazarus" est une mini-série américaine écrite par Harlan Coben, le maître du thriller américain. Les six épisodes de ce thriller glaçant sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 22 octobre 2025.

Lazarus, est une mini-série américaine à suspense et le prochain carton annoncé Prime Video dans le genre thriller. Comment peut-on le prédire ? Parce que cette série est signée Harlan Coben aka le maître incontesté du thriller. Avec plus de 90 millions de livres vendus dans le monde, l'écrivain touche-à-tout s'attaque à l'écriture scénaristique avec Lazarus, une série qui titube entre machination et folie.

Pour cette création originale, pas de jaloux, Harlan Coben collabore cette fois avec Amazon Prime. Jusque-là, Harlan Coben était avant tout un VIP Netflix. L'auteur a notamment vendu les droits d'adaptations de 15 de ses romans à la plateforme au N rouge comme Safe, Double Piège et Innocent. Lazarus, créé spécialement pour la plateforme d'Amazon, révélera les talents bruts de scénariste de l'auteur bestseller. Les six épisodes de la minisérie Lazarus sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 22 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de Lazarus ?

Joel Lazarus est un médecin dont la vie bascule tragiquement le jour où son père se suicide sans explications. Peu après ce décès, Lazarus commence à avoir des visions inexplicables. Quand une série d'assassinats sordides et non élucidés ressurgit, le docteur réalise que ses visions sont liées. Non seulement à ces meurtres, mais à des secrets de famille qui impliqueraient le père de Joel, Jonathan, mais aussi sa sœur, Jenna, pourtant décédée 25 ans plus tôt. Mais l'entourage de Lazarus s'inquiète, persuadé qu'il perd la raison et Joel va devoir se battre pour découvrir la vérité.

Quels acteurs au casting de Lazarus ?

Sam Claflin : Joel Lazarus

Bill Nighy : Dr. Jonathan Lazarus

Alexandra Roach : Jenna Lazarus

David Fynn : Seth McGovern

Karla Crome : Bella Catton

Kate Ashfield : Alison Brown

Curtis Tennant : Aidan

Sianad Gregory : Cassandra Rhodes

Où visionner Lazarus en streaming ?

Les six épisodes de la mini-série Lazarus sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 22 octobre 2025. Si vous aimez les thrillers haletants sur fond de complot, la plateforme propose également Homecoming ou encore Gone Girl. Le catalogue Amazon est accessible en abonnement simple pour 6,99 euros par mois.