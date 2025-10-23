The Elixir : les zombies s'invitent en Indonésie et sur Netflix

Attention contamination plus que mortelle avec le film d'horreur très mystique "The Elixir" sur Netflix.

Halloween approche, et Netflix n'hésite pas à proposer de nouvelles fictions horrifiques pour l'occasion. Jeune prodige de l'horreur plusieurs fois récompensé dans des festivals de son pays et au New York City Horror Film Festival pour son film Dara, le réalisateur indonésien Kimo Stamboel livre The Elixir, un film de zombies proposé sur la plateforme au N rouge depuis le 23 octobre 2025.

Le film a tout d'un classique du genre : les morts-vivants ne manquent jamais d'énergie dès qu'il faut courir manger la chair fraîche d'un de leurs congénères bien vivants. Et ne meurent, évidemment, pas si facilement.

Le casting réunit plusieurs visages du cinéma indonésien : Marthino Lio (Vengeance is Mine), Kiki Narndra (Impetigore), Eva Celia, également chanteuse, joue un rôle clé dans la famille qui provoque la pandémie de zombies. Mikha Tambayong (Promise) et Donna Damara (Lovely Man) complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue du film The Elixir ?

Un père de famille, tout juste remarié, se transforme en zombie après avoir bu un élixir pour teindre ses cheveux et ne plus avoir l'air trop vieux à côté de sa nouvelle épouse. La famille doit s'unir pour survivre après que cette boisson maudite ne transforme tous les habitants du village en morts-vivants. Chacun devra affronter ses propres peurs pour s'en sortir.

Quels acteurs au casting du film The Elixir ?

Eva Celia : Karine

Mikha Tambayong : Kenes

Donny Damara : Sadimin

Marthino Lio : Bambang

Dimas Angora : Rudi

Ardit Erwandha : Rahman

Claresta Taufan Kusumarina : Ningsih

Varren Arianda Calief : Raihan

Kiki Narendra

Où voir le film The Elixir en streaming ?

Le film The Elixir est à voir en exclusivité sur Netflix depuis le 23 octobre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).