Stiller & Meara, rien n'est perdu : Ben Stiller rend hommage à ses parents sur Apple TV +

"Stiller & Meara : rien n'est perdu" est un documentaire américain réalisé par l'acteur sur le duo d'humoristes que formaient ses parents.

Stiller & Meara : rien n'est perdu est un documentaire réalisé par l'acteur Ben Stiller consacré à ses parents, les artistes Anne Meara et Jerry Stiller. Si nous connaissions avant tout Ben Stiller comme acteur pour ses comédies potaches à succès comme Mary à tout prix, Mon beau-père et moi ou comme réalisateur pour Zoolander et La nuit au musée, l'acteur est également le fils de deux humoristes qui ont marqué la culture populaire américaine.

Plus qu'un hommage à ceux qui lui ont transmis la passion de l'humour, Stiller & Meara : tien n'est perdu est une véritable plongée dans l'histoire de la comédie US à travers les époques. Ce documentaire, qui révèle de nombreuses images d'archives publiques et privées, a été présenté en avant-première au Festival du Film de New York, le cinq octobre dernier, suivi d'une diffusion en salle le 17 octobre. Stiller & Meara : rien n'est perdu est désormais disponible en streaming sur la plateforme de streaming Apple TV + le 24 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue de Stiller & Meara : rien n'est perdu ?

De la famille Stiller, les plus jeunes générations connaissent Ben Stiller. Elles l'ont découvert dans le très décomplexé Mary à tout prix, l'emblème cinématographique rigolo trash qui allait introduire nos comédies no limit préférées du début des années 2000. Mais avant Ben, il y a Anne et Jerry, ses parents. Anne Merea et Jerry Stiller se sont rencontrés dans le bureau d'un agent artistique au début des années 1950 et ne se sont jamais quittés.

Où découvrir Stiller & Meara : Rien n'est perdu en streaming?

Ils lancent alors lancent un duo d'improvisation et se produisent dans des cabarets itinérants diffusés à la télévision, un genre très populaire dans les années 1960 et 1970. Leurs enfants Amy et Ben naissent respectivement en 1961 et 1965 et sont bercés dès l'enfance par la scène et l'humour. Sans surprise, leurs deux enfants deviendront artistes et Ben deviendra même l'un des comédiens les plus célèbres de sa génération. Avec Stiller & Meara : rien n'est perdu, Ben Stiller revient avec tendresse sur le duo et sur ce qui l'a inspiré pour son propre travail d'acteur.

Le film documentaire réalisé par Ben Stiller Stiller & Meara : Rien n'est perdu est disponible en streaming sur la plateforme de VOD Apple TV +. Depuis sa création en 2019, le service de streaming du géant Apple propose des contenus très premium, dont des documentaires réalisés par de grands noms de la comédie comme The Reluctant Traveler, la série d'Eugene Levy. Pour vous abonner à Apple TV +, vous pouvez choisir l'abonnement simple via la plateforme pour 9,99 euros par mois ou passer par une offre myCANAL dès 19,99 euros par mois.