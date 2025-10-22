Culte 2Be3 : dans les coulisses du premier boys band français sur Prime Video

De la gloire à la désillusion, l'histoire des 2Be3 ressurgit dans la série événement sur Prime Video.

Des posters dans les chambres d'ados aux hystéries télévisées, les 2Be3 ont marqué toute une génération. Près de trente ans après l'ascension fulgurante du premier boys band français, Prime Video revisite le mythe avec Culte – 2Be3, une série dramatique programmé à partir du 24 octobre 2025, qui explore les dessous du phénomène et les excès d'une époque où tout allait trop vite.

Créée et réalisée par Yaël Langmann, la série mêle fiction et réalité. Après une première saison centrée sur la naissance de Loft Story, la seconde retrace celle du groupe à Longjumeau, sa conquête de la France et la pression d'un succès fabriqué de toutes pièces par les médias et l'industrie musicale. Produite par P33 Studio et Umedia, Culte – 2Be3 bénéficie de la participation du véritable Frank Delay, garant de la reconstitution fidèle des coulisses du boys band.

Le casting de Culte – 2Be3 réunit une nouvelle génération d'acteurs français comme Antoine Simony (La Cage, Été 85), qui prête ses traits à Filip Nikolic, Namory Bakayoko (D'argent et de sang, The Substance), qui campe Adel Kachermi, le plus discret et réfléchi du trio, tandis que Marin Judas (Chair tendre, Titane) endosse le rôle de Frank Delay. À leurs côtés : Daphné Bürki en attachée de presse dépassée, Cécile Cassel en journaliste fascinée par le phénomène, et Grégory Montel (Dix pour cent) en producteur cynique.

Quelle est l'intrigue de la série Culte 2Be3 ?

Longjumeau, 1996. Filip, Adel et Frank, meilleurs amis de toujours, rêvent de franchir les murs de leur ville de banlieue. Partis de rien mais portés par une volonté hors normes et des corps de statues grecques, ils vont tordre le bras au destin pour devenir les 2Be3 : le tout premier boys band français.

Quels acteurs au casting de la série Culte 2Be3 ?

Antoine Simony : Filip Nikolic Namory Bakayoko : Adel Kachermi Marin Judas-Bouissou : Frank Delay Daphné Bürki Gladys Gambie Cécile Cassel Marc Robert Grégory Montel Adrien Dantou Ludmilla Makowski Frank Delay



Où voir la série Culte 2Be3 en streaming ?

La série Culte 2Be3 est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 24 octobre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.