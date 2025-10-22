Le monstre de Florence : le véritable fait divers qui a inspiré la série Netflix a-t-il été résolu ?

La mini-série en quatre épisodes s'inspire d'un véritable fait divers qui a secoué l'Italie.

Après Ed Gein, un autre tueur en série inspire une fiction sur Netflix en cet automne 2025 : la plateforme de streaming a mis en ligne les 4 épisodes du Monstre de Florence ce mercredi 22 octobre. La série italienne revient sur huit double meurtres de jeunes couples (16 victimes au total), qui se sont produits de 1968 à 1985, tous avec un pistolet Beretta de calibre .22.

Le 21 août 1968, un premier couple est assassiné à Signa, à l'ouest de Florence. Stefano Mele est le premier suspect et se retrouve incarcéré pendant six ans, jusqu'à ce qu'un deuxième couple soit assassiné en 1974 et relance l'affaires. Six autres couples seront également assassinés dans les années qui suivent, toujours avec un pistolet de calibre .22.

Au cours des deux décennies, de nombreux suspects ont été arrêtés, condamnés, voire acquittés. Mais l'affaire n'a encore jamais été véritablement résolue. De nombreuses zones d'ombre demeurent, comme l'identité de l'auteur principal de ces meurtres ou de ses commanditaires, tout comme les mobiles, tandis que l'on ne possède pas de preuves matérielles (ADN, empreintes digitales) pour déterminer le coupable.

Quelle est l'intrigue du Monstre de Florence ?

Cette série policière revient sur l'enquête sur le monstre de Florence, l'un des tueurs en série les plus connus et énigmatiques de l'histoire récente d'Italie. Ce meurtrier ou groupe de meurtrier serait l'auteur de 8 doubles meurtres entre 1968 et 1985 dans la province de Florence. A travers ces meurtres, c'est toute une société qui a pu accoucher d'un tel tueur est auscultée.

Quels acteurs au casting du Monstre de Florence ?

Où voir Le Monstre de Florence en streaming ?

Le Monstre de Florence est une série d'horreur à voir sur Netflix depuis le 22 octobre 2025. Pour découvrir les quatre épisodes de la mini-série, il faut donc un abonnement payant à la plateforme de streaming. Trois offres existent : celle à 7,99 euros par mois, la moins chère mais avec publicités, la Standard à 14,99 euros par mois sans publicité, ou encore celle à 21,99 euros par mois pour l'offre premium.