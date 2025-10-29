Respira : le drame médical espagnol revient pour une saison 2 sous haute tension sur Netflix

"Respira" est une série médicale espagnole en deux saisons sur Netflix.

C'est officiel : la série espagnole Respira, créée par Carlos Montero (Physique ou Chimie, Élite), revient sur Netflix. Après une première saison tendue qui avait laissé les abonnés impatients de découvrir la suite, la saison 2 de Respira, mise en ligne le 31 octobre 2025, s'apprête à redoubler d'intensité. Sans laisser de côté les différentes intrigues amoureuses de la première saison, le drame médical qui dénonçait la fragilité d'un système de santé public en crise sera désormais axé sur une nouvelle problématique : l'hôpital Joaquín Sorolla est passé entre les mains du privé.

Côté casting, on retrouve Najwa Nimri, figure marquante du petit écran espagnol (notamment pour son rôle dans La Casa de Papel), qui incarne Patricia Segura, une dirigeante politique dont la vie bascule dans l'univers médical. A ses côtés, Blanca Suárez (ex-héroïne de Les Demoiselles du téléphone) et Manu Ríos (connu pour son rôle dans Élite) reprendront leurs personnages. Mais cette nouvelle saison introduit aussi de nouveaux visages, dont certains très attendus, comme le chanteur Pablo Alborán, très populaire outre-Pyrénées.

Quelle est l'intrigue de la saison 2 de Respira ?

Derrière les portes des urgences du Joaquín Sorolla, hôpital public emblématique de Valence, des vies sont sauvées tous les jours. Pris dans un rythme effréné où tensions, émotions et désirs s'entremêlent, médecins et internes se battent sans relâche. Mais la situation déjà précaire de l'hôpital et de son personnel bascule lorsqu'il est privatisé. Entre le combat de Patricia contre la maladie, les tourments de Jésica et les dilemmes de Quique, cette nouvelle phase s'annonce plus que jamais marquée par les tensions et les remises en question.

Quels acteurs au casting de Respira ?

Najwa Nimri : Patricia Segura

Aitana Sánchez-Gijón : Pilar

Blanca Suárez : Jésica

Manu Ríos : Biel

Borja Luna : Néstor

Ana Rayo : Leo

Alfonso Bassave : Lluís

Xoán Fórneas : Quique

Abril Zamora : Neus

Blanca Martínez Rodrigo : Blanca

Pablo Alborán : Jon

Où voir Respira en streaming ?

Les deux saisons de Respira sont à voir sur Netflix. Pour les visionner mais aussi (re)découvrir la première saison de la série ou retrouver les acteurs de La Casa de Papel, Élite et Les Demoiselles du téléphone, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. Pour cela, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).