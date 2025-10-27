Des vivants : où voir la série sur les rescapés du Bataclan en streaming ?

Il est possible de voir la série inspirée de l'histoire des rescapés du Bataclan en streaming avant sa diffusion sur France 2 le 3 novembre.

Dix ans après les attentats du 13 novembre, France Télévision commence les hommages avec la diffusion d'une série inédite. Des vivants est une fiction de Jean-Xavier de Lestrade (à qui l'on doit les adaptations de faits divers saluées Laetitia, Sambre) inspirée de l'histoire vraie des otages du Bataclan. Lors des attentats dans la salle de concert où jouaient les Eagles of Death Metal, sept personnes sont prises en otages par les terroristes pendant plusieurs heures avant d'être libérés par la BRI.

C'est leur reconstruction, jusqu'au procès, que cette série de France Télévision se propose de relater, avec Benjamin Lavernhe, Alix Poisson, Antoine Reinartz ou encore Félix Moati au casting. Ceux qui ont inspirés cette série, qui se sont retrouvés après les attentats en se surnommant "les potages" (contraction de "potes" et "otages") ont participé à l'écriture de la série. L'intégralité des épisodes est mise en ligne à partir du 27 octobre 2025 sur la plateforme de streaming gratuite france.tv, une semaine avant le début de sa diffusion sur France 2. Les premiers épisodes seront en effet visibles au programme télévisés les lundis soirs (dès 21h10) à partir du 3 novembre.

Une série complexe à tourner

Le producteur a d'ailleurs tissé un lien avec les rescapés pendant un an et demi avant d'obtenir leur accord d'adapter leur histoire en série : "Ils nous ont raconté car ils savaient que le respect était essentiel pour nous", détaille le réalisateur au micro du Parisien. La reconstitution de l'attentat s'est également déroulée au Bataclan, avec 25 camions de secours, 130 figurants et 7500 courriers pour avertir les riverains. La question de montrer ou non les terroristes s'est également posée pour les créateurs, qui ne voulaient pas "que certains puissent s'en servir pour les héroïser". Mais il justifie le fait de montrer progressivement leurs visages par une volonté : "ce sont des gens avec lesquels les potages ont échangé des regards, quelques paroles. Pour eux, ces terroristes ont un visage". Beaucoup d'acteurs ont d'ailleurs refusé de les interpréter.

Quelle est l'intrigue de la série Des vivants ?

Le 13 novembre 2015, lors d'un concert au Bataclan, onze sont pris en otage par deux terroristes pendant plusieurs heures. Libérés par l'assaut de la BRI, ils s'en sortent vivants mais traumatisés. Sept d'entre eux (Marie, Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David ) décident de se revoir quelques jours plus tard. De cette conversation, nait un lien essentiel à la reconstruction.

Quels acteurs au casting de la série Des vivants ?

Benjamin Lavernhe : Arnaud

Alix Poisson : Marie

Antoine Reinartz : Grégory

Félix Moati : Sébastien

Megan Northam : Doris

Foëd Amara : Djibril

Anne Steffens : Caroline

Thomas Goldberg : David Fritz Goeppinger

Cédric Eeckhout : Stéphane

Aude Ruyter : Marie-Claire

Sophie Cattani : Christine

Stéphanie Palies : Karine

Genc Jakupi : Ricardo

Aliocha Reinert : Alexandre

Sam Karmann : père d'Arnaud

Où voir la série Des vivants en streaming et à la tv ?

La série Des vivants est d'abord mise en ligne en streaming le 27 octobre 2025. Elle est visible sur la plateforme france.tv, qui est totalement gratuite à la condition de se créer un compte (sans frais). Elle est ensuite diffusée à partir du 3 novembre à la télévision sur France 2 à 21h10. Deux épisodes sont diffusés à cette date, avant la mise en ligne de trois épisodes suivants le 10 novembre.