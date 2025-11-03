Des vivants : la série a été tournée au Bataclan, cela crée un malaise pour certaines victimes

La série inspirée de l'histoire des otages du Bataclan a créé de l'émotion auprès de certaines victimes, qui ont découvert que la salle de concert a servi de décor pour le tournage.

Le mois de novembre 2025 correspond aux dix ans des attentats du 13 novembre à Paris. France 2 a choisi de programmer dès le lundi 3 novembre la série de fiction Des vivants, de Jean-Xavier de Lestrade, inspirée de l'histoire vraie des otages du Bataclan. Lors des attentats dans la salle de concert où jouaient les Eagles of Death Metal, sept personnes sont prises en otages par les terroristes pendant près de 2h30 avant d'être libérés par la BRI.

Ceux qui ont inspirés cette série, qui se sont retrouvés après les attentats en se surnommant "les potages" (contraction de "potes" et "otages"), ont participé à l'écriture de la série. C'est leur reconstruction, jusqu'au procès, que cette série de France Télévision se propose de relater, avec Benjamin Lavernhe, Alix Poisson, Antoine Reinartz ou encore Félix Moati au casting. Pour certaines séquences, les caméras se sont posées au Bataclan. En revanche, il a été décidé de ne montrer aucune victime décédée ou blessée à l'écran, et de filmer uniquement les fauteuils rouge du Bataclan. Un choix qui ne fait tout de même pas fait l'unanimité auprès de certaines victimes ou associations de victimes.

Convié à un dîner avec le réalisateur pour discuter des lignes rouges à ne pas franchir dans cette fiction, Arthur Dénouveaux, président de Life for Paris, a été surpris de découvrir que Des vivants a finalement été tourné au Bataclan, contrairement à ses réticences : "Ça a créé beaucoup de remous" auprès de certains membres de l'association, explique-t-il au micro d'Ici. Il assure que cette décision a suscité "une énorme émotion" et peut potentiellement "choquer profondément les victimes". "Toute cette histoire ressemble un peu à un vaste malentendu mais la frontière entre fiction et documentaire doit rester une frontière étanche au risque de susciter des réactions très compliquées, à la fois je pense pour les victimes mais aussi potentiellement pour le spectateur".

De son côté, le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade assure auprès de France Inter "comprendre" cette réaction. "Peut-être que si j'avais été proche de victime ou victime, j'aurais eu exactement la même". En revanche, il estime qu'"on ne peut pas tricher avec le sujet. On ne peut pas tricher non plus avec les décors. [...] Aller tourner, sous prétexte que c'est une fiction, dans la représentation, c'était tricher avec le public". La demande de tourner au Bataclan est également venue des Potages. Dans une interview au Parisien, Arnaud, l'un des véritables otages (incarné par Benjamin Lavernhe dans la série), assure avoir "fait partie de ceux qui ont insisté. On en avait besoin. Je me disais bêtement : "En remettant les comédiens dans ce cadre-là ils seront à vif, ne feront pas semblant."

Une série complexe à tourner

Le producteur a d'ailleurs tissé un lien avec les rescapés pendant un an et demi avant d'obtenir leur accord d'adapter leur histoire en série : "Ils nous ont raconté car ils savaient que le respect était essentiel pour nous", détaille le réalisateur au micro du Parisien. La reconstitution de l'attentat s'est également déroulée au Bataclan, avec 25 camions de secours, 130 figurants et 7500 courriers pour avertir les riverains.

La question de montrer ou non les terroristes s'est également posée pour les créateurs, qui ne voulaient pas "que certains puissent s'en servir pour les héroïser". Mais il justifie le fait de montrer progressivement leurs visages par une volonté : "ce sont des gens avec lesquels les potages ont échangé des regards, quelques paroles. Pour eux, ces terroristes ont un visage". Beaucoup d'acteurs ont d'ailleurs refusé de les interpréter.

Quelle est l'intrigue de la série Des vivants ?

Le 13 novembre 2015, lors d'un concert au Bataclan, onze sont pris en otage par deux terroristes pendant plusieurs heures. Libérés par l'assaut de la BRI, ils s'en sortent vivants mais traumatisés. Sept d'entre eux (Marie, Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David ) décident de se revoir quelques jours plus tard. De cette conversation, nait un lien essentiel à la reconstruction.

Quels acteurs au casting de la série Des vivants ?

Benjamin Lavernhe : Arnaud

Alix Poisson : Marie

Antoine Reinartz : Grégory

Félix Moati : Sébastien

Megan Northam : Doris

Foëd Amara : Djibril

Anne Steffens : Caroline

Thomas Goldberg : David Fritz Goeppinger

Cédric Eeckhout : Stéphane

Aude Ruyter : Marie-Claire

Sophie Cattani : Christine

Stéphanie Palies : Karine

Genc Jakupi : Ricardo

Aliocha Reinert : Alexandre

Sam Karmann : père d'Arnaud

Où voir la série Des vivants en streaming et à la tv ?

La série Des vivants est d'abord mise en ligne en streaming le 27 octobre 2025. Elle est visible sur la plateforme france.tv, qui est totalement gratuite à la condition de se créer un compte (sans frais). Elle est ensuite diffusée à partir du 3 novembre à la télévision sur France 2 à 21h10. Deux épisodes sont diffusés à cette date, avant la mise en ligne de trois épisodes suivants le 10 novembre.