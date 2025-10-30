Amsterdam Empire : drame dans les coulisses des coffee-shops sur Netflix

Entre business florissant et règlements de comptes, "Amsterdam Empire" met en scène la chute d'un empire familial, sur Netflix.

Amsterdam, sa réputation de capitale de la fête et des excès : une série en fait son sujet. Amsterdam Empire est disponible depuis le 30 octobre 2025 sur la plateforme Netflix. Créée par Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen et Piet Matthys, déjà auteurs de la série néerlandaise à succès Undercover, reviennent sur la construction d'un empire du cannabis à Amsterdam, ses lois absurdes à contourner, ses rivalités internes sous les dehors scintillants du business.

Produit par Pupkin Film et A Team Productions, et réalisé par Jonas Govaerts et Max Porcelijn, le tournage s'est déroulé en 2024 dans les rues emblématiques d'Amsterdam mais aussi dans la ville voisine de La Haye. Le casting réunit des visages néerlandais. Famke Janssen (X-Men, GoldenEye) incarne Betty van Doorn, ex-star de la pop devenue stratège impitoyable. À ses côtés, Jacob Derwig (The Resistance Banker, The Blood Pact) joue Jack van Doorn, fondateur du coffee-shop. Elise Schaap (L'île de mes démons) est Marjolein Hofman, et Jade Olieberg incarne Katja van Doorn. Le reste de la distribution inclut Jesse Mensah, Yannick van de Velde, Romana Vrede, Victor Löw et Raymond Thiry.

Quelle est l'intrigue de la série Amsterdam Empire ?

Jack Van Doorn, le riche et tristement célèbre fondateur de l'empire des coffee-shops "Jackal", s'est battu toute sa vie contre des criminels, la concurrence et des lois néerlandaises pour s'imposer comme le meilleur du secteur. Mais quand sa liaison avec une journaliste réputée est dévoilée, sa femme Betty, ancienne star de la pop qui connaît tous ses secrets, jure de le dépouiller.

Quels acteurs au casting de la série Amsterdam Empire ?

Famke Janssen : Betty

Jacob Derwig : Jack Van Doorn

Bart Slegers : Gijs Tichelaar

Victor Löw : Bolle

Elise Schaap : Marjolein Hofman

Yannick van de Velde : Erik Ketels

Où voir la série Amsterdam Empire en streaming ?

Pour regarder la série Amsterdam Empire depuis le 30 octobre 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).