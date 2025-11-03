I LOVE LA : Rachel Sennott en reine de la comédie générationnelle sur HBO Max

Un groupe d'amis ambitieux navigue entre la vie et l'amour à Los Angeles, sur HBO Max.

Si vous aimez les comédies générationnelles comme Girls ou High Maintenance, aucun doute que vous accrocherez avec I Love LA, série de HBO Max qui s'inscrit dans la même lignée, avec un humour bien tranchant. Co-produite par A24 Television et HBO Entertainment, la série marque la première création de Rachel Sennott pour la plateforme Max. L'actrice et scénariste, révélée dans Shiva Baby puis Bottoms, y raconte le retour d'un groupe d'amis trentenaires dans un Los Angeles à la fois toxique et fascinant, où chacun tente de se réinventer sans trop se perdre. Tournée entre Silver Lake et Malibu, la série mêle dérision, amours désabusées et satire du rêve hollywoodien.

Le casting réunit plusieurs visages en vue : Rachel Sennott (Bodies Bodies Bodies, The Idol) incarne Maia, une humoriste en perte de vitesse, tandis que Josh Hutcherson (Hunger Games, Voyage au centre de la Terre) joue Dylan, son ex devenu influenceur à succès. Odessa A'zion (Hellraiser) campe Tallulah, amie d'enfance à la dérive, et Jordan Firstman (Miss Marvel) incarne Charlie, scénariste cynique. Dans des rôles secondaires : Leighton Meester (Gossip Girl) et Moses Ingram (Le Jeu de la dame).

Quelle est l'intrigue de la série I Love LA ?

Après plusieurs années sans se voir, un groupe d'amis trentenaires se retrouve à Los Angeles pour un mariage qui tourne au fiasco. Naviguant entre désillusions professionnelles et reconfigurations amoureuses, chacun tente de raviver un lien d'amitié éteint par le temps et les réseaux sociaux.

Quels acteurs au casting de la série I Love LA ?

Rachel Sennott : Maia

Odessa A'zion : Tallulah

Jordan Firstman : Charlie

Josh Hutcherson : Dylan

True Whitaker : Alan

Emily Tremaine Fernandez : Sarah

Sadie Sieroty

Où voir la série I Love LA en streaming ?

La série I Love LA est diffusée en exclusivité sur HBO Max depuis le 3 novembre 2025. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.