Ballad of a small player : de quoi parle le thriller psychologique porté par Colin Farrell de Netflix ?

Dans le film "Ballad of a small player" sur Netflix, Colin Farrell incarne un joueur invétéré, sombrant le jeu excessif à Macao. Les infos sur le programme.

Après l'excellent film oscarisé Conclave, son réalisateur Edward Berger revient avec un thriller psychologique : Ballad of a small player, adaptation du roman éponyme de Lawrence Osborne disponible sur Netflix depuis le 29 octobre 2025. Ce nouveau drame se déroule Macao, capitale clinquante du jeu, où la démesure côtoie la décadence.

Produit par Good Chaos, Nine Hours et Stigma Films, il nous entraîne dans les pas de Lord Doyle, un homme rongé par l'addiction au jeu, qui doit rembourser des dettes qui s'accumulent. Le casting s'appuie sur un trio de haute volée : Colin Farrell (The Penguin, The Gentlemen) incarne Lord Doyle, joueur en fuite rattrapé par ses dettes ; Fala Chen (The Undoing) est Dao Ming, prêteuse énigmatique aux intentions troubles ; Tilda Swinton (Le monde de Narnia) joue Cynthia Blithe, détective privée au dossier de Doyle.

Quelle est l'intrigue du film Ballad of a small player ?

Ruiné et traqué, Lord Doyle fuit Londres pour se réfugier dans les casinos luxueux de Macao, espérant y trouver l'oubli et un nouveau départ. Sa rencontre avec Dao Ming, une femme énigmatique qui semble en savoir beaucoup sur lui, le précipite dans un jeu dangereux, où chaque pari le rapproche un peu plus de sa chute.

Qui est au casting du film Ballad of a small player ?

Colin Farrell : Lors Doyle

Tilda Swinton : Cynthia Blithe

Fala Chen : Dao Ming

Jason Tobin : Mr Huang

Alex Jennings : Adrian Lippett

Deanie Ip : Grandma

Anthony Wong : Alfred Da Souza

Adrienne Lau : manager du casino

Margaret Cheung : assistant manager

Jessica Whitney Lai : le réceptionniste

Selena Fong : le croupier

Christina Yong : serveuse

Alan K. Chang : Bellman Kai

Gary Fong : Centurion

Où voir le film Ballad of a small player?

Le film Ballad of a small player est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 29 octobre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).