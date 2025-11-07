Pluribus : de quoi parle la nouvelle série du créateur de "Breaking Bad" sur Apple TV+ ?

Catastrophe et humour noir : Pluribus, série de science-fiction signée Vince Gilligan, débarque sur Apple TV+.

Après avoir imposé son nom dans l'histoire des séries télé avec Breaking Bad et Better Call Saul, Vince Gilligan franchit un cap avec Pluribus, une série en neuf épisodes disponible sur Apple TV++ depuis le 7 novembre 2025. Une saison 2 est déjà confirmée. Le projet mêle science-fiction et satire sociale avec une situation troublante : tandis que la planète succombe à un " virus du bonheur ", une seule femme semble immunisée et va devoir décider du destin du monde. Produite par Sony Pictures Télévision, Pluribus a été tournée à Albuquerque au Nouveau-Mexique.

Le casting est mené par Rhea Seehorn (nommé deux fois aux Emmy Awards pour son rôle dans Better Call Saul), entourée de Karolina Wydra (Sneaky Pete), Carlos Manuel Vesga (Le Détournement du Vol 601) et les guest stars Miriam Shor (American Fiction) et Samba Schutte (Our Flag Means Death).

Quelle est l'intrigue de la série Pluribus ?

Dans un monde étrangement frappé par un virus qui ne rend pas malade, mais pousse chacun vers une joie et un optimisme forcenés, Rhea Seehorn incarne Carol Sturka, l'unique personne immunisée à cette contagion du bonheur. Alors que l'humanité accepte sans résistance cette nouvelle norme émotionnelle, Carol doit décider si elle reste spectatrice, ou si elle s'engage dans une lutte qui pourrait bien faire basculer le destin du monde.

Qui est au casting de la série Pluribus ?

Rhea Seehorn : Carol

Karolina Wydra : Zosią

Carlos Manuel Vesga : Manousos

Miriam Shor : Helen

Samba Schutte

Où voir la série Pluribus en streaming ?

La série Pluribus est diffusée en exclusivité sur Apple TV+ depuis le 7 novembre 2025. Afin de profiter de ce programme, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.