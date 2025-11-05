De feu et d'eau, la création d'Avatar : découvrez les secrets de la saga de James Cameron sur Disney+

James Cameron ouvre les portes des studios de Pandora avec le documentaire De feu et d'eau - la création d'Avatar sur Disney+.

Pensé comme un complément officiel aux films de la saga Avatar, ce documentaire en deux parties revient sur la fabrication monumentale d'Avatar : La Voie de l'eau et sur la préparation du troisième opus. Réalisé par Thomas C. Grane et produit par Lightstorm Entertainment et 20th Century Studios, il plonge dans les coulisses technologiques, artistiques et humaines de l'univers imaginé par James Cameron.

Tournages aquatiques en apnée, innovations en performance-capture sous-marine, maquettes numériques et décors physiques… De feu et d'eau met en lumière un chantier hors normes, où cinéma, science et prouesses techniques ne font plus qu'un.. Le documentaire donne la parole aux acteurs, cascadeurs, ingénieurs et artistes qui façonnent Pandora depuis plus de dix ans.

James Cameron y raconte ses choix narratifs et environnementaux, tandis que Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver et Kate Winslet reviennent sur leurs entraînements physiques et la difficulté du tournage en eau profonde. Les producteurs Jon Landau et Richard Baneham, ainsi que les équipes de Weta FX (Le Seigneur des Anneaux), dévoilent leurs méthodes pour créer les Na'vi, les océans de Pandora et les tribus aquatiques.

Quelle est le sujet du documentaire De feu et d'eau - la création d'Avatar ?

Le film suit la production d'Avatar : La Voie de l'eau et la préparation de sa suite, entre répétitions sous-marines, effets spéciaux révolutionnaires et défis logistiques colossaux. Il révèle comment l'équipe de James Cameron a repoussé les limites du cinéma pour donner vie aux océans et créatures de Pandora.

Qui voit-on dans le documentaire De feu et d'eau - la création d'Avatar ?

James Cameron, réalisateur et créateur de la saga Avatar

Sam Worthington : Jake Sully

Zoe Saldana : Neytiri

Kate Winslet : Ronal

Sigourney Weaver : Kiri/Grace

Jon Landau, Richard Baneham, producteurs

Où voir le documentaire De feu et d'eau - la création d'Avatar en streaming ?

Le documentaire De feu et d'eau - la création d'Avatar est diffusé en exclusivité sur Disney++ depuis le 7 novembre 2025. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.