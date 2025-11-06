Le président foudroyé : une mini-série Netflix inspirée de faits réels avec un casting XXL

"Le président foudroyé" est une série historique qui revient sur le court mandat et l'assassinat du 20e président US, J. Garfield. La mini-série est disponible en streaming sur Netflix depuis le 8 novembre 2025.

Le président foudroyé est une mini-série américaine diffusée en exclusivité sur Netflix et réalisée par Mike Makowsky (Bad Education, Seuls sur terre). Ce biopic est adapté du roman The Destiny of the Republic de Candice Millard et revient sur le second mandat présidentiel le plus court de l'histoire US.

Élu 20e président des États-Unis le 4 mars 1881, James Garfield, sera assassiné six mois plus tard par Charles Guiteau, un admirateur déséquilibré. Ce biopic vient rejoindre les séries et films qui s'intéressent à l'histoire des États-Unis, dont 1883, le préquel de la série culte Yellowstone ou encore À l'aube de l'Amérique. Les quatre épisodes de la série Le président foudroyé sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 6 novembre 2025.

Quelle intrigue pour Le président foudroyé ?

James Garfield et Charles Guiteau n'auraient jamais dû se croiser. Le premier, est un ponte du parti Républicain et brigue le mandat de 20e président des États-Unis. Le second est un avocat instable, persuadé d'être promis à un destin extraordinaire. Grand admirateur de James Garfield, Charles Guiteau veut profiter de son élection pour obtenir une place d'ambassadeur à Paris. Sauf qu'aux yeux de Garfield et de ses semblables, Guiteau n'est qu'un partisan détraqué atteint de folie des grandeurs. Ils ignorent encore à quel point.

Quel casting pour Le président foudroyé ?

Michael Shannon : James Garfield

Matthew Macfadyen : Charles Guiteau

Nick Offerman : Chester Arthur

Betty Gilpin : Crete Garfield

Laura Marcus : Mollie Garfield

Bradley Whitford : Secrétaire d'État James Blaine

Shea Whigham : Sénateur Roscoe Conkling

Vondie Curtis-Hall : Frederick Douglass

Zeljko Ivanek : Dr. Bliss

Où découvrir Le président foudroyé en streaming ?

Les quatre épisodes de la série historique Le président foudroyé sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 6 novembre 2025. Pour découvrir cette mini-série exclusive ainsi que d'autres contenus historiques comme 1883 ou À l'aube de l'Amérique, vous pouvez vous abonner à la plateforme de vidéo à la demande du géant Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités.