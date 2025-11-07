Tu étais là : de quoi parle la nouvelle série coréenne de Netflix ?

"Tu étais là" est une série coréenne dramatique adaptée du roman jeunesse "Naomi to Tanako". La première saison de ce thriller social est disponible en streaming sur Netflix depuis le 7 novembre 2025.

Tu étais là est une série coréenne réalisée par Jeong-lim Lee et adapté du roman jeunesse Naomi To Tanako. Depuis quelques années la culture Ccoréenne fascine le monde entier. Netflix l'a bien compris, d'abord en partageant des contenus d'horreur culte dans le monde entier comme Dernier Train pour Busan ou Squid Game. Cet été, Netflix a de nouveau tapé fort en introduisant officiellement la Kpop dans nos vies avec Kpop Demon Hunter, LE film d'animation et carton absolu chez tous les moins de 12 ans et leurs parents.

Si l'esthétique et l'onirisme de ce pays attirent de plus en plus de monde, on oublie parfois que la Corée est une des démocraties les plus conservatrices du monde. La série Tu étais là raconte une autre vérité : celle des violences domestiques et du désespoir de femmes prisonnière de leur foyer et victimes de violences. Cette série a été présentée en avant-première le 18 septembre 2025 au festival du film de Busan. Elle est désormais disponible en streaming sur Netflix depuis le 7 novembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Tu étais là ?

En apparence, Hui-Su mène une existence idéale auprès de Jin-Pyo, un homme riche et séduisant. Derrière les portes closes de son foyer, Hui-Su est pourtant victime de la cruauté de son époux. Lorsque Eun-soo, l'amie de Hui-Su, découvre l'enfer que vit son amie, elle comprend qu'elle est en danger de mort. Eun-Soo comprend aussi qu'il n'existe qu'une façon de la sauver : tuer Jin-Pyo. Mais même le plus parfait des crimes peut déraper, et les deux amies risquent de payer très cher leur décision.

Quel casting pour Tu étais là ?

So-ne Jeon : Eun-soo

Eun-soo Lee Yoo-Mi : Hui-su

Hui-su Moo-Saeng Lee : Chen Shaobo

Chen Shaobo Seung-jo Jang : Jin-pyo

Où découvrir Tu étais là en streaming ?

La saison 1 de la série coréenne Tu étais là, est disponible en streaming depuis le 7 novembre 2025. Elle vient rejoindre un catalogue de contenus Coréens déjà cultes comme Dernier Train pour Busan ou Kpop Demon Hunter. Pour les visionner, vous pouvez vous abonner à la plateforme dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres plus onéreuses mais sans publicités, à 14,99 euros par mois ou 21,99 euros par mois, existent également.