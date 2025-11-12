Une journée incontrôlable : de quoi parle la comédie d'action de Prime Video ?

Un simple rendez-vous entre pères et enfants se transforme en fuite explosive dans "Une journée incontrôlable".

Réalisé par Luke Greenfield (Let's Be Cops) et scénarisé par Neil Goldman (Community, Family Guy), Une journée incontrôlable, disponible depuis le 12 novembre 2025 sur Prime Video, mêle action et comédie dans un décor de banlieue lambda.

Deux pères — l'un comptable licencié, l'autre père au foyer musclé — acceptent un après-midi banaly au parc pour leurs fils. Mais ce qui devait être une sortie innocente bascule quand un commando de mercenaires fait irruption, déclenchant une journée de pure survie.

Le tournage s'est déroulé courant 2024 aux États-Unis, avec l'ambition de fusionner l'humour familier et le spectacle d'action. Le casting rassemble deux têtes d'affiche : Kevin James (Copains pour toujours) incarne Brian, père dépassé et très éloigné de tout héros d'action, tandis que Alan Ritchson (Reacher) joue Jeff, complice sportif et flamboyant. Autour d'eux : Sarah Chalke (Scrubs) incarne une mère impliquée, Alan Tudyk (Reacher) se glisse dans un rôle de mercenaire déjanté, et Isla Fisher (Serial Noceurs) complète la distribution.

Quelle est l'intrigue du film Une journée incontrôlable ?

Brian, comptable au chômage, accepte un après-midi de football avec Jeff, père au foyer charismatique, et leurs fils respectifs. Alors qu'il s'attend à passer un après-midi tranquille Brian se retrouve plongé dans une course effrénée pour rester en vie, poursuivi par une impitoyable équipe de mercenaires. Brian se débat maladroitement d'un obstacle ridicule.

Qui est au casting du film Une journée incontrôlable ?

Kevin James : Brian

Alan Ritchson : Jeff

Benjamin Pajak : Lucas

Sarah Chalke : Emily

Banks Pierce CJ

Alan Tudyk : Simon

Stephen Root : Gordon

Isla Fisher : Leslie

Hiro Kanagawa : Colonel Kurtz

Sabrina Elba : Marla

Où voir le film Une journée incontrôlable en streaming ?

Le film Une journée incontrôlable est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 12 novembre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.