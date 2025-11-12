Un ex pour Noël : une romance hivernale avec Alicia Silverstone sur Netflix

Rien de tel qu'un divorce pour pimenter les fêtes de fin d'année avec la comédie romantique "Un ex pour Noël," sur Netflix.

On sort le chocolat chaud et les chamallows pour cette comédie romantique de fin d'année réalisée par Steve Carr (Ecole paternelle) et écrite par Holly Hester (Sabrina, l'apprentie sorcière), intitulée Un ex pour Noël, disponible depuis le 12 novembre 2025 sur Netflix. Le film s'inscrit dans la longue liste des romances de Noël de la plateforme, avec une esthétique très marquée : neige artificielle, guirlandes scintillantes et humour saupoudré comme du sucre glace sur cette satire douce qui porte un regard amusé sur les familles recomposées et les relations modernes.

Devant la caméra, Alice Silverstone (Clueless) incarne Kate, mère de famille fraîchement divorcée qui s'efforce de garder le contrôle alors que tout s'effondre autour d'elle. À ses côtés, Oliver Hudson (Nashville) joue son ex au charme persistant. Jameela Jamil (The Good Place), Melissa Joan Hart et Pierson Fodé (Amour, Gloire et beauté) complètent le casting, entre humour, tendresse et petits règlements de comptes festifs.

Quelle est l'intrigue du film Un ex pour Noël ?

Fraîchement divorcée, Kate veut à tout prix offrir un dernier Noël parfait à ses enfants avant de vendre la maison familiale. Tout semble sous contrôle jusqu'à ce que son ex-mari, Everett, débarque à l'improviste… accompagné de sa nouvelle petite amie, pétillante et bien décidée à s'imposer. Entre quiproquos, jalousies et souvenirs enfouis sous la neige, la soirée prend une tournure inattendue. Et si, derrière les rancunes et les décorations, il restait encore une étincelle entre eux ?

Quels acteurs au casting du film Un ex pour Noël ?

Alicia Silverstone : Kate

Oliver Hudson : Everett

Jameela Jamil : Tess

Melissa Joan Hart : April

Pierson Fodé : Chet

Timothy Innes

Emily Hall : Sienna

Où voir le film Un ex pour Noël en streaming ?

Le film Un ex pour Noël est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 12 novembre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).