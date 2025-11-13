The Beast in Me : un thriller psychologique intense avec Claire Danes sur Netflix

Lorsque le mystérieux nouveau voisin d'une autrice en deuil emménage… les soupçons deviennent obsession.

Jeu de dupes et regards croisés avec The Beast in me, une série créée par Gabe Rotter (The X-Files) et pilotée par le show runner Howard Gordon (Homeland, 24) disponible depuis le 13 novembre 2025 sur Netflix. Dans ce thriller très tendu ramassé en 8 épisodes, la tension et l'ambiguïté sont de mises. Derrière la caméra, Antonio Campos (Christine) signe une mise en scène nerveuse et élégante, tandis que Jodie Foster figure parmi les producteurs exécutifs. Entre drame intime et suspense à la Gone Girl de David Fincher, The Beast in Me explore les ravages du deuil et la manipulation psychologique.

Le casting principal est porté par deux poids lourds de la télévision : Claire Danes (Homeland) incarne Aggie Wiggs, autrice brisée après la perte de son fils, tandis que Matthew Rhys (The Americans) joue Nile Jarvis, magnat de l'immobilier au passé trouble. Autour d'eux, on retrouve Brittany Snow (Pitch Perfect) dans le rôle de Nina Jarvis, l'épouse actuelle du magnat, puis Natalie Morales (No Hard Feelings) en Shelley, ex-compagne d'Aggie. Le reste du casting réunit aussi Jonathan Banks (Breaking Bad), David Lyons ou encore Hettienne Park.

Quelle est l'intrigue de la série The Beast in Me ?

Depuis la mort tragique de son jeune fils, l'autrice à succès Aggie Wiggs s'est recluse et ne parvient plus à écrire. Quand le charmeur mais suspect Nile Jarvis emménage à côté d'elle — riche magnat réputé inquiétant et lié à la disparition de sa femme — c'est tout son monde qui s'effondre. Fascinée, terrifiée mais déterminée, Aggie entame une enquête obsessionnelle : qui est réellement son voisin ? Et que ferions-nous si la "bête" était en nous-mêmes autant qu'en l'autre ?

Quels acteurs au casting de la série The Beast in Me ?

Claire Danes : Aggie Wiggs

Matthew Rhys : Nile Jarvis

Brittany Snow : Nina Jarvis

Natalie Morales : Shelley

David Lyons : Brian Abbot

Tim Guinee : Wrecking Ball

Deirdre O'Connell : Carol McGiddish

Jonathan Banks : Martin Jarvis

Hertzienne Park : Agent Erika Breton

Aleyse Shannon : Olivia Benitez

Will Brill : Chris Ingram

Kate Burton: Mariah Ingram

Bill Irwin : James Ingram

Amir Arison : Frank Breton

Julie Ann Emery : Lila Jarvis

Où voir la série The Beast in Me en streaming ?

La série The Beast in Me est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 13 novembre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).