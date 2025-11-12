Moi, c'est Eddy : quelles guest-stars apparaissent dans ce film documentaire sur Eddie Murphy ?

"Moi, c'est Eddie", est un film documentaire américain et une rétrospective sur la vie et la carrière d'Eddie Murphy.

Moi, c'est Eddie est un film documentaire réalisé par Angus Wall (qui a travaillé comme monteur sur Zodiac, l'Étrange Histoire de Benjamin Burton) qui se concentre sur la carrière et la vie privée d'un des acteurs et des humoristes les plus célèbres des Etats-Unis : Eddie Murphy. Le réalisateur doublement oscarisé collabore avec la star pour livrer un récit intime et touchant. Car en vérité, qui est Eddie Murphy ? Finalement, on ne sait de lui ce qu'il montre, c'est-à-dire presque rien.

Avec Moi, c'est Eddie, l'acteur dévoile ses multiples facettes et revient son parcours, de jeune humoriste qui va révolutionner un monde de la comédie encore très blanc, et inspirer de nombreux jeunes talents à superstar mondialement connue. Le film Moi, c'est Eddie est disponible en streaming sur Netflix depuis le 12 novembre 2025.

De quoi parle Moi, c'est Eddie ?

Eddie Murphy fait partie de ces quelques stars qui sont connues dans le monde entier, par toutes les générations. Né en 1961, il commence sa carrière d'humoriste à tout juste 15 ans, avant d'être embauché par le Saturday Night Life au début des années 1980. À la fin des années 1980, il passe au cinéma et c'est le succès avec des comédies comme Le flic de Beverly Hill ou Docteur Dolittle.

En 50 ans de carrière, il va s'essayer à tous les genres : doublage dans Mulan et Shrek, drame dans Dream Girl, et pourtant : qui connaît vraiment Eddie Murphy ? Sa famille, pour commencer, et aussi ses amis. Tous répondent présent pour rendre hommage à l'acteur et raconter comment il a compté dans leur carrière... Ou leur vie personnelle.

Quelles guest stars sont au casting de Moi, c'est Eddie ?

Adam Sandler

Kevin Hart

Chris Rock,

Dave Chappelle,

Jamie Foxx

Jerry Seinfel

Arsenio Hall

Pete Davidson

Tracee Ellis Ross

Tracy Morgan

Où découvrir Moi, c'est Eddie en streaming ?

Le film Moi, c'est Eddie, est disponible en streaming depuis le 12 novembre 2025. Netflix propose également de nombreux films avec Eddie Murphy comme You, people, La famille foldingue ou encore Le Flic de Beverly Hills. Vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités.