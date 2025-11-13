Last Samurai Standing sur Netflix : découvrez le live action adapté du Manga !

"Last Samurai Standing" est une série japonaise adaptée d'un manga et d'un roman historique. Les huit épisodes sont disponibles sur Netflix en streaming depuis le 13 novembre 2025.

Last Samurai Standing est une série live action japonaise adaptée du manga éponyme, lui-même adapté d'un roman graphique. Le créateur et réalisateur de cette série, Michihito Fujii (Faceless, The village), s'est donc lancé un sacré défi en adaptant ces œuvres, dont l'intrigue rappelle celle de Battle Royal, mais basée sur des faits historiques réels.

Les deux premiers épisodes de Last Samurai Standing ont été présentés en avant-première lors de la trentième édition du Festival du Film International de Busan, dans la catégorie À l'écran. L'intégralité de la série est diffusée en streaming sur Netflix depuis le 13 novembre 2025, date de sa sortie mondiale.

Quelle est l'intrigue de Last Samurai Standing ?

Japon, fin du XIXe siècle, le système féodal est aboli et la classe des guerriers, qui dominaient jusque-là la société, perd ses privilèges. Ces Samouraïs désormais déchus sont prêts à tout pour survivre, et même à s'affronter lors d'un immense combat à mort qui se déroulera entre Kyoto et Tokyo. Le dernier guerrier vivant recevra une récompense d'un million de yen. Shujiro Saga décide de rejoindre la compétition avec une seule idée en tête : sauver sa femme malade et assurer l'avenir de son enfant.

Quel casting pour Last Samurai Standing ?

Taichi Saotome : Shikura Adashino

Shikura Adashino Yûya Endô : Sansuke Gion

Sansuke Gion Masahiro Higashide : Kyojin Tsuge

Kyojin Tsuge Shôta Sometani : Kocha Kamuy

Kocha Kamuy Hiroshi Tamaki : Ukyo Kikuomi

Ukyo Kikuomi Takayuki Yamada : Jinbe Ando

Jinbe Ando Kairi Jo : Shinjiro Sayama

Shinjiro Sayama Wataru Ichinose : Raizo Tachibana

Raizo Tachibana Hideaki Ito : Bukotsu Kanjiya

Bukotsu Kanjiya Yasushi Fuchikami : Sakura

Sakura Kazunari Ninomiya : Enju

Où découvrir Last Samurai Standing en streaming ?

Les six épisodes de la série Last Samurai Standing sont diffusés en streaming sur Netflix depuis le 13 novembre 2025. La série vient rejoindre la liste de live actions adaptés de mangas comme One Piece, Cow-Boy Bebop ou Alice in Borderland. Tous ces films et séries sont à découvrir sur le service du géant Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités.