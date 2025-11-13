L'école des licornes : la quatrieme saison arrive sur Netflix pour Noël

"L'École des licornes" est une série d'animation tirée d'une série de livres publiés par la bibliothèque rose. La saison 4 de la série est disponible en streaming sur le service Netflix depuis le 13 novembre 2025.

L'École des licornes est une série d'animation canadienne Netflix que les parents connaissent déjà certainement. Adaptée d'une série de livres publiés par la Bibliothèque rose. Cette série, créée par Michel et Robert Lamoraux, est co-produite par Spin Master Entertainment. Ce nom, lui, vous est peut-être inconnu, mais pas ces contenus puisque la société est notamment responsable du film Pat Patrouille, et produit des jeux comme le Rubik Cube.

Les trois premières saisons de L'École des licornes sont respectivement diffusées sur Netflix depuis novembre 2023, juin 2024 et avril 2025. La quatrième saison fait partie de la programmation de Noël prévue par Netflix et est diffusée en streaming depuis le 13 novembre 2025. Une diffusion parallèle est également prévue sur la chaîne Nickelodeon.

Quelle est l'intrigue de l'École des licornes ?

Sur l'Île des licornes, les licornes vivent en harmonie. Malheureusement, la tranquillité et la douceur de l'île sont menacées par la maléfique Ravenzella et sa clique démoniaque. Les licornes peuvent heureusement compter sur la célèbre Ecole des licornes pour défendre l'île. Dans cette académie pas comme les autres, licornes et élèves s'associent pour développer leurs pouvoirs magiques et apprendre à s'en servir pour défendre l'île. Mais à l'école des licornes, on apprend aussi la force de l'amitié.

Quel casting pour doubler l'École des licornes ?

Kaïna Blada : Sophia Mendoza

Sophia Mendoza Charlotte Hervieux : Ava Banji

Ava Banji Marie Nonnenmacher : Isabel Armstrong

Isabel Armstrong Claire Baradat : Valentina Furi

Valentina Furi Mélissa Bérard : Layla Fletcher

Layla Fletcher Hervé Grull : Rory Carmichael

Rory Carmichael Olivia Dutron : Ms Evelyn Primrose

Ms Evelyn Primrose Isabelle Leprince : Ravenzella

Ravenzella Colette Marie : Mona Furi

Où visionner l'École des licornes en streaming ?

Les trois saisons de la série d'animation l'École des licornes sont diffusées en streaming sur Netflix depuis 2023. La quatrième saison, programmée spécialement pour Noël est disponible depuis le 13 novembre 2025. Netflix diffuse aussi Pat Patrouille, également produit par Spin Master Entertainment. Pour profiter de tous ces contenus en famille, vous pouvez vous abonner à la plateforme à partir de 7.99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités. D'autres offres plus onéreuses mais sans pub, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, existent également.