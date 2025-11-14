Dans tes rêves : une épopée magique au pays du sommeil sur Netflix

Dans le film d'animation "Dans tes rêves" sur Netflix, un frère et une sœur se retrouvent à faire une virée féérique dans leur subconscient.

Vivre ses rêves, oui, mais quand il s'agit de plonger réellement dans ce que la somme de deux cerveaux d'enfants produisent, l'expérience s'annonce comme une vraie partie de rigolade ! Avec Dans tes rêves, disponible depuis le 14 novembre 2025, Netflix continue d'étoffer son catalogue d'animation familiale. Le film est réalisé par Alexander Woo (Ratatouille) et Erik Benson (Monstres Academy, Vice Versa), deux anciens de Pixar qui signent ici leur premier long métrage en duo.

Produit par Kuku Studios, le film mêle humour, émotion et un univers visuel complètement déjanté, où les rêves prennent vie comme un carnaval géant. 250 artistes et animateurs ont été mobilisés pour donner naissance à cette fiction colorée. Le casting vocal de Dans tes rêves réunit plusieurs visages (et voix) familiers du cinéma et des séries. Jolie Hoang-Rappaport (Watchmen) prête sa voix à l'héroïne. À ses côtés, Elias Janssen (Jane the Virgin) double Elliot, son petit frère intrépide. Côté adultes, Craig Robinson (The Office, Brooklyn Nine-Nine) campe le Marchand de sable, tandis que Simu Liu (Barbie) est le gardien très zen des rêves. Cristin Milioti (How I Met Your Mother) complète la distribution dans le rôle fantasque de la Reine des Cauchemars.

Quelle est l'intrigue du film d'animation Dans tes rêves ?

Lorsque Stevie découvre qu'elle peut littéralement voyager dans ses rêves, elle entraîne son petit frère Elliot dans une aventure surréaliste où se mêlent monde magique et angoisses d'enfant. Mais le rêve tourne vite au cauchemar lorsqu'ils réveillent la redoutable Reine des Cauchemars, bien décidée à effacer toute trace d'imagination. Pour sauver leur famille et leurs rêves, Stevie et Elliot devront affronter leurs peurs les plus profondes… et croire à nouveau en la magie du sommeil.

Quels acteurs assurent le doublage voix des personnages du film d'animation Dans tes rêves ?

Jolie Hoang-Rappaport : Stevie

Elias Janssen : Elliot

Craig Robinson : Baloney Tony

Simu Liu : Dad

Cristin Mlioti : Mom

Omid Djalili : Sandman

Gia Carides : Nightmara

Sungwon Cho : Chad

Où voir le film d'animation Dans tes rêves en streaming ?

Le film Dans tes rêves est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 14 novembre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).