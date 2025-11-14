Un Noël chez les Jonas Brothers : le trio à l'affiche d'une comédie de Noël Sur Disney +

"Un Noël chez les Jonas Brothers" est un film américain réalisé par Jessica Yu et incarné par les Jonas Brothers. Cette comédie est disponible en streaming sur Disney+ depuis le 14 novembre 2025.

Un Noël chez les Jonas Brothers est une comédie de Noël réalisée par Jessica Yu (Quizz Lady). Dans cette comédie à 100 à l'heure, les trois stars n'hésitent pas à se moquer d'eux-mêmes et à s'investir à fond dans leurs personnages de frères qui n'en peuvent plus de se fréquenter. Pour leur donner la réplique, ils peuvent compter sur des guests stars cinq étoiles comme KJ Apa, Andrea Martin ou Jesse Tyler Ferguson.

Chaque année, les stars n'hésitent pas à donner de leur personne pour offrir à leurs fans des shows et des films de Noël exclusifs comme Le Nonsens Christmas de Sabrina Carpenter (Netflix), le NFL Christmas Gameday de Beyoncé (Netflix), sans oublier la Christmas Queen herself : Mariah Carey et son Magical Chirstmas Special (Apple TV +). Vous pouvez découvrir Un Noël chez les Jonas Brothers en streaming sur Disney+ depuis le 14 novembre 2025.

Quelle est l'intrigue d'Un Noël chez les Jonas Brothers ?

Monter un groupe de musique avec ses frères et devenir des stars internationales, ça ressemble à un rêve. Mais après 10 ans à enchainer les tournées ensemble, les Jonas Brothers ont du mal à se supporter, au point de s'éloigner de plus en plus. Lorsque Kevin, Joe et Nick se retrouvent coincés loin de chez-eux à deux jours de Noël, ils n'ont qu'une idée en tête : trouver un moyen de rentrer dans leurs foyers respectifs et ne plus se voir jusqu'au prochain événement promotionnel. Mais la magie de Noël à plus d'imagination qu'eux et les trois frères se retrouvent embarqués dans une course contre-la-montre enragée. Alors que les embrouilles et les imprévus s'enchaînent, Joe, Kevin et Nick vont devoir être soudés, très soudés. Et, qui sait, raviver le lien fraternel qui les unis depuis toujours ?

Quel casting pour Un Noël chez les Jonas Brothers ?

Kevin Jonas : Lui-même

Nick Jonas : Lui-même

Joe Jonas : Lui-même

Chloe Bennet : Lucy

Billie Lourd : Cassidy

Laverne Cox : Stacy

K.J. Apa : Gene

Andrew Barth Feldman : Ethan

Où découvrir Un Noël chez les Jonas Brothers en streaming ?

La comédie musicale Un Noël chez les Jonas Brothers est disponible depuis le 14 novembre 2025 sur la plateforme de streaming Disney+. Pour découvrir ce film, ainsi que le sitcom qui les a rendus célèbres, vous pouvez vous abonner au service du géant Disney dès 6,99 euros pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités.