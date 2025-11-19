La main sur le berceau : le remake d'un thriller culte débarque sur Disney +

Cette nouvelle version est accessible en streaming sur Disney + depuis le 19 novembre 2025.

La main sur le berceau est un film d'horreur américain réalisé par Michelle Garza Severa. Il s'agit d'un remake du thriller éponyme culte avec Juliane Moore (Hunger Games, The Big Lebowsky) sorti en 1992. Si l'ambiance glaçante de cette adaptation plaira aux fans du thriller original, la réalisatrice a refusé le copier-coller et propose une nouvelle histoire pour ses protagonistes, avec Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim) et Maika Monroe (It Follows, Longlegs).

La main sur le berceau a d'abord été diffusé sur la plateforme HULU le 22 octobre 2025. Appartenant à Disney, le service propose une programmation réservée à des publics plus avertis avec notamment des contenus originaux comme The Act ou encore Dopesick. Dans le cadre d'une grande refonte de la plateforme Disney, HULU dispose désormais de son propre hub et ne sera plus considéré comme sous partie de Star, qui disparaît pour l'occasion. La main sur le berceau est disponible en streaming sur Disney+ depuis le 19 novembre 2025.

Quelle est l'intrigue de La main sur le berceau ?

Caitlin et Miguel mènent une vie aisée sans histoire dans une jolie maison de banlieue. Lorsque Caitlin embauche Polly pour s'occuper de ses enfants, elle pense avoir trouvé l'employée modèle. Pourtant, peu à peu, elle remarque que Polly se comporte de façon étrange avec elle. Et plus le temps passe, plus l'étrange devient menaçant, au point que Caitlin a l'impression que sa nourrice essaye de prendre sa place. Et si ses doutes se confirment, les manigances de la jeune femme isolent Caitlin, bientôt seule contre sa propre famille. Mais qui est Polly et pourquoi en veut-elle autant à la mère de famille ?

Quel casting pour La main sur le berceau ?

Maika Monroe : Polly Murphy

Polly Murphy Arabella Olivia Clark : Polly, jeune

Polly, jeune Mary Elizabeth Winstead : Caitlin Morales

Caitlin Morales Avery Tiiu Essex : Caitlin, jeune

Caitlin, jeune Raúl Castillo : Miguel Morales

Miguel Morales Mileiah Vega : Emma Morales

Emma Morales Nora et Lola Contreras : Josie Morales

Josie Morales Martin Starr (VF : Stéphane Fourreau) : Stewart

Stewart Riki Lindhome : Bethany

Bethany Shannon Cochran : Rosanna

Où visionner La main sur le berceau en streaming ?

Le thriller La main sur le berceau est disponible en streaming sur la plateforme Disney+ depuis le 19 novembre 2025. Il s'agit d'un contenu Hulu, une des franchises stars de Disney, à qui l'on doit notamment les mini-séries Dope Sick et The Act. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme à partir de 6,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités.