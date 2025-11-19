Champagne Problems : la comédie romantique de Noël so french qui va faire fondre les abonnés de Netflix

Cette comédie de Noël Netflix réalisée par Mark Steven Johnson se déroule en France, avec Tom Wozniczka et Thibault de Montalembert au casting.

Champagne Problems, c'est la rom-com de Noël dont on avait absolument besoin, sans le savoir. D'abord, c'est Mark Steven Johnson qui a réalisé ce film, soit un réalisateur ultra calé en romance puisqu'on lui doit Love Guaranteed et Love in the villa. Cette fois le cinéaste quitte l'Italie et s'envole pour la France. Au programme ? Un Paris de fêtes illuminé et les paysages somptueux de la Champagne.

Mais, à Rome, on fait comme les Romains. Ou à Paris, on fait comme les parisiens, et Champagne Problems a accueilli plusieurs de nos acteurs français préférés à son casting. On pense notamment à Thibaud de Montalembert, un des acteurs principaux de la série encensée Dix pour cent, ou Tom Wozniczka vu dans Slow Horses et Les Gouttes de Dieu. Pour découvrir la nouvelle romance de Noël Champagne Problems, rendez-vous sur Netflix où le film est diffusé depuis le 19 novembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Champagne problems ?

Sydney est une jeune cadre bien décidée à réussir dans l'industrie du vin. Sa carrière passe avant tout, pas question de s'amuser et encore moins d'avoir une vie amoureuse. Lorsqu'elle doit se rendre en France pour rencontrer un futur partenaire, elle n'a pas l'intention de profiter mais sa première soirée ne se déroule pas comme prévu et Sydney fini la nuit avec un bel inconnu. Le lendemain, c'est pourtant la douche froide quand elle découvre l'identité de son amant. Qui n'est autre que le fils du producteur de champagne avec qui elle doit faire affaire. Mais qui a dit que business et amour ne pouvaient pas s'entendre ?

Quel casting pour Champagne Problems ?

Minka Kelly : Sydney Prince

Sydney Prince Tom Wozniczka : Henri Cassell

Henri Cassell Thibault de Montalembert : Hugo Cassell

Hugo Cassell Sean Amsing : Roberto Salazar

Roberto Salazar Flula Borg : Otto Moller

Otto Moller Astrid Whettnall : Brigitte Laurent

Brigitte Laurent Xavier Samuel : Ryan Garner

Ryan Garner Mitchell Mullen : Marvin Roth

Marvin Roth Maeve Courtier-Lilley : Skyler Price

Où visionner Champagne Problems en streaming ?

Le film Champagne Problems est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 19 novembre 2025. Chaque année, la plateforme chouchoute ses abonnés pour les fêtes de Noël : A Merry Little Ex-Mas, Vive le vol d'hiver ou My secret Santa, la fournée 2025 en réserve pour tous les goûts. Pour découvrir tous ces films, vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix via une des trois offres disponibles : l'essentielle à 7,99 euros par mois, la standard à 14,99 euros par mois et la premium à 21,99 euros par mois.