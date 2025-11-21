Train Dreams : de quoi parle ce drame émouvant de Netflix qui a séduit la critique ?

"Train Dreams" est un film américain historique adapté du livre éponyme primé de Denis Johnson. Ce film déjà envisagé pour les Oscars est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 21 novembre 2025.

Train Dreams est un film historique américain réalisé par Clint Bentley (Sing Sing, Jockey) et tiré du roman primé de Denis Johnson. Ce texte est considéré comme l'un des plus beaux de l'auteur et il tenait à Clint Bentley de lui faire honneur pour son adaptation Netflix. Le pari est réussi, dans ce film qui raconte l'histoire à la fois banale et intense d'un homme dans l'Amérique du XXe siècle, le réalisateur oscille entre modernité et nature centenaire, tout en élégance.

Train Dreams a d'abord été présenté en avant première au festival de Sundance 2025 avant de bénéficier d'une sortie limitée dans quelques salles US début novembre 2025. Depuis le 21 novembre 2025, Dream Train est disponible en streaming sur Netflix. Et son aventure pourrait ne faire que commencer. Le film a reçu des critiques dythirambiques, notamment pour la prestation de Joel Edgerton (The Great Gatbsy, Dark Ground Zero). Déjà nommé aux Gothams Awards qui se tiennent à New York le 1er décembre 2025, des voix s'élèvent pour qu'il ait droit à une citation à l'Oscar.

Quelle est l'intrigue de Train Dream ?

Robert Grainier est un bucheron américain qui travaille sur les chemins de fer américains. Dans les US du début du XXe siècle, le réseau ferroviaire est en plein développement et une grande partie du territoire est encore vierge. Sur la route, Robert fait la connaissance de Gladys dont il tombe amoureux et avec qui il fonde une famille. Un jour, un drame frappe Robert et le bucheron se retire du monde pour panser ses plaies et se reconstruire, veillé par la nature et les siens, où qu'ils soient.

Quel casting pour Train Dream ?

Joel Edgerton : Robert Grainier

Robert Grainier Felicity Jones : Gladys Grainier

Gladys Grainier Clifton Collins Jr. : Boomer

Boomer Kerry Condon : Claire Thompson

Claire Thompson William H. Macy : Arn Peeples

Arn Peeples Paul Schneider : Apostle Frank

Apostle Frank Alfred Hsing : Fu Sheng

Fu Sheng Nathaniel Arcand : Ignatius Jack

Ignatius Jack Johnny Arnoux : l'Amérindien Kootenai

l'Amérindien Kootenai Will Patton : le narrateur

Où découvrir Train Dream en streaming ?

Le film Train Dream est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 21 novembre 2025. Pour découvrir ce film et tous les autres contenus du catalogue Netflix, vous pouvez vous abonner à la plateforme au N rouge en choisissant une des trois offres proposées : l'essentiel à 7,99 euros par mois, la standard à 14,99 euros par mois ou la premium à 21,99 euros par mois.