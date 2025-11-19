The Mighty Nein : la nouvelle épopée fantasy d'animation de Prime Video

Après le succès de "Vox Machina", Prime Video remet le couvert avec "The Mighty Nein", adaptation explosive de "Critical Rôle". Les infos sur le programme.

Portée par le succès fulgurant de La Légende de Vox Machina, Prime Video continue d'adapter l'univers de Critical Role avec une toute nouvelle série animée, disponible depuis le 19 novembre 2025 : The Mighty Nein. Produite par Titmouse Studios — déjà derrière Big Mouth, The Venture Bros. et Vox Machina — la série a été lancée par la plateforme séduite par l'immense communauté du jeu de rôle.

Les créateurs Travis Willingham, Matthew Mercer et l'ensemble de Critical Role sont impliqués à la production exécutive, garantissant une adaptation fidèle. L'animation conserve le style nerveux et coloré propre à Titmouse. Comme pour Vox Machina, The Mighty Nein réunit le casting vocal culte de Critical Role, qui reprend ses personnages.

On retrouve ainsi Laura Bailey (The Last of Us) en Jester, Taliesin Jaffe (Final Fantasy VII Remake) en Mollymauk, Ashley Johnson (The Last of Us) en Yasha, Sam Riegel (Tortues Ninja) en Nott, Liam O'Brien (Naruto) en Caleb, Marisha Ray (Persona 4) en Beau, et Travis Willingham (Avengers Rassemblement) en Fjord. À ces voix s'ajoutent quelques guests prestigieux, souvent issus du jeu vidéo ou du cinéma d'animation, pour prêter vie aux antagonistes et créatures emblématiques de la campagne.

Quelle est l'intrigue de la série The Mighty Nein ?

Dans un royaume déchiré par les complots et menacé par de mystérieuses forces surnaturelles, un groupe d'aventuriers marginaux se retrouve au cœur d'un complot qui pourrait plonger tout l'Exandria dans le chaos.

Quels acteurs au casting voix de la série The Mighty Nein ?

Laura Bailey : Jester Lavorre

Liam O'Brien : Caleb Widogast

Marisha Ray : Beauregard Lionett

Matthew Mercer : Dain

Sam Riegel : Nott the Brave

Taliesin Jaffe : Mollymauk Tealeaf

Travis Willingham : Fjord Stone

Ashley Johnson : Yasha Nydoorin

Où voir la série The Mighty Nein en streaming ?

La série d'animation The Mighty Nein est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 19 novembre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.