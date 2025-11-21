One Shot avec Ed Sheeran : une balade musicale avec le chanteur à New York sur Netflix

Un jour, une ville, un chanteur : Ed Sheeran arpente les rues de New York dans un solo en prise unique, sur Netflix. Les infos sur le programme.

L'expérience semble folle : l'artiste Ed Sheeran déambulant pendant une heure dans New York, grattant sa guitare dès que les occasions - orchestrées ou non - se présentent. C'est le pari fou de Netflix disponible depuis le 21 novembre 2025 avec son programme One Shot avec Ed Sheeran. Pour filmer cette incroyable balade musicale, il fallait un réalisateur à la hauteur comme Philip Barantini, désormais réputé pour son plan-séquence dans la série à succès de la plateforme, Adolescence. Sa caméra accompagne le chanteur pour un après-midi entier de déambulation à travers New York, le tout sans coupe, et sans sécurité démesurée pour l'icône de la pop mondiale qui interagit avec les passants.

Là où beaucoup de captations musicales sont filmées en studio ou en concert, ce format repousse les frontières du documentaire musical : la caméra suit chaque pas, chaque note, dans un seul plan continu orchestré par le directeur de la photographie Nyk Allen, qui était déjà derrière Le Non-sens Christmas de Sabrina Carpenter. L'expérience promet une immersion totale, sans filet ni retouche, dans le monde d'un artiste au sommet de sa carrière, confronté à l'énergie brute et imprévisible de la Grosse Pomme.

De quoi parle le documentaire One Shot avec Ed Sheeran ?

Pendant environ une heure, Ed Sheeran traverse Manhattan, Brooklyn et d'autres quartiers de New York, enchaînant avec fluidité les prestations impromptues sur des trottoirs animés et dans des rames de métro, ou les interactions intimes avec des fans, le tout dans un seul et long plan, sans répétitions ni montage visible. Objectif : capter l'artiste dans son élément, au coeur d'une ville vibrante.

Où voir le documentaire One Shot avec Ed Sheeran en streaming ?

Le film-documentaire One Shot avec Ed Sheeran est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 21 novembre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).