Vive le vol d'hiver : un film de braquage de Noël à voir sur Netflix

"Vive le vol d'hiver" est une comédie britannique, entre romance et braquage. Ce film de Noël réalisé par Abby McDonald est disponible en streaming sur Netflix depuis le 26 novembre 2025.

Comme chaque année, à Noël, la plateforme prépare une sélection de saison, et il y en a pour tous les goûts : Champagne Problems, une rom-com pétillante aussi classique qu'efficace, A Merry Little Ex-Mas pour les amateurs d'embrouilles familiales et amoureuses... Et Vive le vol d'hiver pour ceux qui préfèrent l'action et l'humour noir aux œillades langoureuses échangées autour d'une dinde aux marrons.

Vive le vol d'hiver est un film britannique réalisé par Abby McDonald (scénariste pour Les chroniques des Bridgerton) en exclusivité pour Netflix. Avec cette comédie, la plateforme de streaming réunit tous les ingrédients préférés de ses abonnés : du braquage, de la romance et des sapins illuminés. Au casting, on retrouve Olivia Holt (Heart Eyes) et Connor Swindells (Sex Education). Cette comédie d'action est disponible en streaming sur Netflix depuis le 26 novembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Vive le vol d'hiver ?

Sophia est vendeuse dans un grand magasin londonien. Fauchée et exploitée, elle décide de braquer le grand magasin la veille de Noël. Nick, lui est informaticien, mais il est aussi fauché que Sophia. D'ailleurs, il a eu exactement la même idée qu'elle : braquer le grand magasin. Quand les deux voleurs réalisent qu'ils convoient le même pactole, ils n'ont pas d'autres choix que de s'associer et clairement, ce n'est pas de gaieté de cœur. Voire, c'est franchement gênant. Au début du moins, car, forcément, monter un braquage à deux, surtout en période de Noël, ça rapproche.

Quel casting pour Vive le vol d'hiver ?

Olivia Holt : Sophia

Sophia Connor Swindells : Nick

Nick Lucy Punch : Cynthia Sterling

Cynthia Sterling Peter Serafinowicz : Maxwell Sterling

Maxwell Sterling Poppy Drayton : Brianna

Brianna Calum Sivyer : Emcee

Emcee Ed Kear : Eddie

Eddie James Dryden : Leo Stein

Où visionner Vive le vol d'hiver en streaming ?

Vive le vol d'hiver est disponible en streaming depuis le 26 novembre 2025. Ce film de braquage qui assume son esprit de Noël rejoint d'autres contenus de saison comme Merry Little Ex-Mas ou encore Champagne Problems. Pour passer les fêtes de fin d'années devant ces films Netflix, vous pouvez vous abonner à l'une des trois formules proposées par la plateforme : l'essentielle à 7,99 euros, la standard à 14,99 euros et la premium à 21,99 euros.