Stranger Things : à quelle date sort l'épisode 5 de la saison 5 sur Netflix ?

Quatre épisodes de la saison 5 de "Stranger Things" sont actuellement disponibles sur Netflix. Mais il faudra patienter un peu pour voir la suite.

Trois ans se sont écoulés entre les deux dernières saisons de Stranger Things. Et après le final de la saison 4 en 2022, la patience des fans est enfin récompensée : Netflix a mis en ligne la cinquième saison de la série de science-fiction des frères Duffer dans la nuit du 27 novembre 2025. L'intrigue se déroule à l'automne 1987, alors que nos héros cherchent à retrouver et vaincre Vecna, caché dans le Monde à l'Envers après sa défaite contre Onze.

Vous l'aurez sans doute remarqué, seuls quatre épisodes de Stranger Things saison 5 sont actuellement disponibles sur Netflix. Rassurez-vous, il ne s'agit pourtant pas d'une saison plus courte : quatre nouveaux (le 5, 6, 7 et 8) doivent encore sortir dans les prochaines semaines. La plateforme de streaming mise sur les fêtes de fin d'année pour événementialiser la sortie : alors que les quatre premiers épisodes ont été mis en ligne ce jeudi (soit en plein Thanksgiving pour les Etats-Unis), les trois suivants (épisodes 5, 6 et 7) seront disponible juste après Noël, le 26 décembre 2025. Il faut donc attendre un mois avant de voir la suite

L'ultime épisode, qui nous forcera à faire nos adieux définitifs à la bande d'Hawkins, aura droit à une sortie à part : il est mis en ligne sur Netflix le 1er janvier 2026. Parfait pour se remettre de la soirée du Réveillon et entamer la nouvelle année de bon pied. En raison du décalage horaire avec les Etats-Unis, tous ces épisodes seront disponibles à un horaire peu pratique pour la France : à partir de 2 heures du matin, comme la première salve d'épisodes.

Il est donc conseillé de prendre son temps et de déguster les quatre nouveaux épisodes de Stranger Things actuellement disponibles sur Netflix. Vous pouvez également proposer de ce laps de temps pour vous replonger dans les saisons précédentes, également sur la plateforme de streaming. Vous l'aurez compris, il faut donc absolument garder un abonnement au géant du streaming jusqu'à début janvier pour terminer Stranger Things.