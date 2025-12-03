Joyeux Noël Maman : une comédie avec Michelle Pfeiffer illumine les fêtes sur Prime Video

La comédie familiale 2025 sur Prime Video, c'est "Joyeux Noël, Maman !" Les infos sur le programme.

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas de bottes de Père-Noël et Prime Video a mis les bouchées doubles avec Joyeux Noël, Maman !, une comédie familiale disponible depuis le 3 décembre 2025 sur la plateforme. Scénarisé par Heather Regnier (Veronica Mars), le film a été réalisé par Trish Sie, déjà aux commandes de Pitch Perfect 3 et du feel-good movie The Sleepover, et a été produit par Mandeville Films, connu pour La Belle et la Bête et The Proposal, gage d'un savoir-faire éprouvé dans les comédies sentimentales haut de gamme.

Dans ce film, un casting de haut niveau. Michelle Pfeiffer (Scarface) interprète Claire, pilier d'une famille ingérable mais attachante. À ses côtés, Felicity Jones (Une merveilleuse histoire du temps) et Chloë Grace Moretz (Kick-Ass) incarnent deux membres essentiels du clan, chacune apportant son énergie singulière. Le film réunit également Denis Leary (The Amazing Spider-Man), Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Maude Apatow (Euphoria), Jason Schwartzman (Fargo), Eva Longoria (Desperate Housewives) ou encore Devery Jacobs (Reservation Dogs).

Quelle est l'intrigue du film Joyeux Noël, Maman ! ?

Chaque année, Claire Clauster orchestre un Noël parfait pour sa famille, mais cette fois, alors qu'elle a organisé une sortie spéciale pour les fêtes, sa tribu l'oublie complètement. Piquée au vif, Claire décide de prendre du recul et de vivre un Noël à sa façon. Prise de remords, sa famille part à sa recherche pour sauver les fêtes.

Quels acteurs au casting du film Joyeux Noël, Maman ! ?

Michelle Pfeiffer : Claire Clauster

Felicity Jones : Channing

Dominic Sessa : Sammy

Chloë Grace Moretz : Taylor

Danielle Brooks : Morgan

Havana Rose Liu : Lizzie Wang-Wasserman

Maude Apatow : Mae-bell

Devery Jacobs : Donna

Eva Longoria : Zazzy Tims

Jason Schwartzman : Doug

Joan Chen : Jeanne Wang-Wasserman

Rose Abdoo : Jane

Sadie Scott : Steph

Où voir le film Joyeux Noël, Maman ! en streaming ?

Le film Joyeux Noël, Maman ! est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 3 décembre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.