Troll 2 : enfin une suite pour le gros carton norvégien de Netflix

Les trolls des montagnes refont surface et la Norvège sombre à nouveau dans le chaos dans "Troll 2", sur Netflix.

Après le succès surprise du premier film Troll (2022), qui a réalisé le lancement du film non anglophone le plus vu sur Netflix (à date, il n'a toujours pas été dépassé malgré le joli succès de Sous la Seine), les producteurs remettent le couvert avec Troll 2, disponible depuis le 1er décembre 2025 sur la plateforme. Réalisé par Roar Uthaug (connu pour Bølgen, Tomb Raider) et scénarisé par Espen Aukan, le film mise sur une échelle encore plus ambitieuse — c'est la plus grosse production jamais engagée dans les pays nordiques.

Le casting réunit des personnages familiers de l'aventure : Ine Marie Wilmann (Homesick) incarne à nouveau Nora Tidemann, Kim S. Falck‑Jørgensen reprend le rôle de Andreas Isaksen, et Mads Sjøgård Pettersen revient comme le capitaine Kris Holm. À leurs côtés, de nouveaux visages comme Sara Khorami rejoignent l'aventure, ce qui laisse présager de nouvelles dynamiques et alliances

Quelle est l'intrigue du film Troll 2 ?

Quand un dangereux nouveau troll se réveille, semant le chaos à travers la Norvège, Nora, Andreas et capitaine Kris repartent pour une mission périlleuse. Pour terrasser cette créature et tenter de trouver des réponses, il s'entoure de nouveaux alliés et plongent au coeur de l'histoire ancestrale du pays. Mais le temps presse et les ravages causés par les monstres s'intensifient, compromettant les chances de succès des héros.

Quels acteurs au casting du film Troll 2 ?

Ine Marie Wilmann : Nora Tidemann

Kim S. Falck‑Jørgensen : Capitaine Kristoffer Holm

Mads Sjøgård Pettersen : Andreas Isaksen

Sara Khorami : Marion Rhadani

Jon Ketil Johnsen

Gard B. Eidsvold

Aksel Heider Almaas

Trond Magnum

Agota Dunai

Molly Feeley

Karoline Viktoria Sletteng Garland

Pal Richard Lunderby

Où voir le film Troll 2 en streaming ?

Pour regarder le film Troll 2 à partir du 1er décembre 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).