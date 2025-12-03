La Famille McMullen : 30 ans plus tard, HBO Max offre une suite aux Frères McMullen

"La Famille McMullen" est une comédie dramatique américaine et le sequel du film d'Edward Burns. Elle est disponible en streaming sur HBO Max le 5 décembre 2025.

La famille McMullen est un film américain écrit et réalisé par Edward Burns (Il faut sauver le soldat Ryan). Et si le nom de ce film vous semble étrangement familier, c'est que cette comédie dramatique familiale est un sequel de Les frères McMullen. Ce premier volet, sorti en 1995 et lauréat du grand prix du Festival du film de Sundance, suivait trois frères et leurs premiers pas dans la vie adulte. Amour, amitié, famille, mais aussi poids des traditions, cette comédie dramatique à succès explorait de nombreux thèmes universels.

30 ans plus tard, on prend (presque) les mêmes, on en rajoute d'autres et on recommence. Edward Burns, Connie Britton (Nashville, White Lotus, American Horror story) et Michael McGlone (Hardball) reprennent leur rôle, rejoints par de nouveaux acteurs pour incarner la nouvelle génération de McMullen. La famille McMullen est disponible en streaming sur la plateforme HBO Max dès le 5 décembre 2025.

Quelle est l'intrigue de La Famille McMullen ?

Les années ont passé pour Barry, son frère Patrick et la femme de celui-ci, Molly. Leurs enfants sont désormais de jeunes adultes et c'est leur tour de faire leurs expériences et de découvrir le monde. Entre questions existentielles et relations amoureuses, le quotidien de la nouvelle génération est aussi mouvementé que celui de leurs aînés au même âge. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on vieillit que la vie devient plus simple pour autant, surtout pour Barry. Célibataire et perdu face à la possibilité d'une nouvelle histoire, il peut heureusement compter sur le soutien de sa famille.

Quel casting pour La Famille McMullen ?

Connie Britton : Molly

Molly Edward Burns : Barry

Barry Halston Sage : Patty

Patty Tracee Ellis Ross : Nina

Nina Brian d'Arcy James : Walter

Walter Michael McGlone : Patrick

Patrick Sam Vartholomeos : Sam

Sam Juliana Canfield : Karen

Karen Shari Albert : Susan

Susan Pico Alexander : Tommy

Où découvrir La Famille McMullen en streaming ?

La suite de Les Frères McMullen, La famille McMullen est disponible en streaming le 5 décembre 2025 sur la plateforme de VOD HBO. Pour découvrir la suite du film culte, vous pouvez vous abonner au service HBO Max via l'une des trois formules suivantes : l'essentielle à 5,99 euros, la standard à 9,99 euros et la premium à 13,99 euros par mois.