The Abandons : les stars de "Game of Thrones" et "Sex Education" s'affrontent dans cette série historique Netflix

"The Abandon" est une série américaine écrite par le créateur de "Son of Anarchy" et interprétée par Gillian Anderson et Lena Headey. La série sort en streaming sur Netflix le 4 décembre 2025.

The Abandons est une série western exclusive de Netflix réalisée par Kurt Sutter, à qui on doit Son of Anarchy. S'il s'intéresse de nouveaux à des groupes marginaux, le cinéaste explore surtout le quotidien de ces milliers d'Européens venus chercher une vie meilleure en Amérique. Pauvres ou riches, seuls ou en famille, tous ont quelque chose à fuir et à reconstruire. Mais derrière l'espoir et les promesses, les inégalités subsistent.

Pour porter cette série dramatique, Netflix compte notamment sur les deux actrices principales. Des visages très connus : Gillian Anderson (The Crown, Sex Education, X-Files) et Lena Headey (Game of Thrones), qui comptent parmi les plus célèbres du cinéma anglophone. The Abandons est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 4 décembre 2025.

Quelle intrigue pour The Abandons ?

Territoire de Washington, milieu du XIXe siècle, Constance et Fiona sont deux matriarches que tout oppose. La première est riche et issue d'une longue lignée aristocratique Européenne. La deuxième a grandi dans la pauvreté de l'Irlande catholique et a adopté de nombreux orphelins. Pourtant, lorsque des crimes et des secrets viennent bouleverser la vie des habitants du territoire, les deux femmes s'unissent. Elles n'ont alors qu'un seul objectif : protéger les leurs.

Quel casting pour The Abandons ?

Lena Headey : Fiona Nolan

Fiona Nolan Gillian Anderson : Constance Van Ness

Constance Van Ness Nick Robinson : Elias Teller

Elias Teller Diana Silvers : Dahlia Teller

Dahlia Teller Lucas Till : Garret Van Ness

Garret Van Ness Aisling Franciosi : Trisha Van Ness

Trisha Van Ness Lamar Johnson : Albert Mason

Albert Mason Natalia del Riego : Lilla Belle

Où visionner The Abandons en streaming ?

La première saison de la série The Abandons est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 4 décembre 2025. Pour découvrir cette série, mais aussi Le président foudroyé et Train Dream, deux autres programmes historiques qui se passent aux États-Unis, vous pouvez vous abonner au service Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.