Si seulement tu me l'avais dit : de quoi parle ce drame philippin diffusé sur Netflix ?

"Si seulement tu me l'avais dit" est un drame philippin qui parle de poids des traditions et d'amour interdit. Ce film est diffusé en streaming sur Netflix depuis le 4 décembre 2025.

Si seulement tu me l'avais dit est un film philippin réalisé par Shaira Advincula-Antonio. Pour son premier film, la réalisatrice s'attaque à un sujet longtemps tabou : la vie des personnes LGBT dans un pays très catholique. Ce long-métrage, qui explore en filigrane l'histoire d'un pays, voyage entre l'archipel des Philippines et l'Espagne, où la majeur partie du film est tournée.

Ce film vient rejoindre un catalogue bien fournis de contenus sud-asiatiques et notamment philippins, comme la comédie Replacing Chief Chico, la romance Love is colorblind ou encore le film d'horreur Kampon. Si seulement tu me l'avais dit est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 4 décembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Si seulement tu me l'avais dit ?

À la mort de son père, un jeune missionnaire reçoit une étrange lettre. Il découvre alors soudain une facette de son paternel complètement inconnue : l'amour de sa vie était un homme. Le missionnaire est catholique, dans son église, l'homosexualité reste un péché tabou. Malgré cette bouleversante révélation, il décide alors de faire le voyage jusqu'en Espagne, pour retrouver cet homme et peut-être élucider le mystère qui plane autour de son père. Mais ce genre de voyages ne permettent pas seulement de découvrir ses origines, ils permettent aussi de savoir qui on est vraiment, au fond.

Quels acteurs sont au casting de Si seulement tu me l'avais dit ?

Juan Karlos Labajo

Jaime Fabregas

JC Santos

RK Bagatsing

Jaime García

Nonie Buencamino

Lotlot De Leon

Xyriel Manabat

Où visionner Si seulement tu me l'avais dit en streaming ?

Le drame Si seulement tu me l'avais dit est disponible en streaming sur Netflix depuis le 4 décembre 2025. Pour découvrir ce film et tous les contenus philippins proposés par la plateforme de streaming comme Love is colorblind ou Kampon, vous pouvez vous abonner à Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère et avec publicités. D'autres formules plus onéreuses mais sans publicités existent également.