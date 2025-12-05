Love and Wine : de quoi parle cette comédie romantique sud-africaine adaptée d'un best-seller ?

Love and Wine est une comédie romantique sud-africaine adaptée d'un best-seller brésilien. Cette romance est disponible en streaming sur la plateforme depuis le 5 décembre 2025.

Love and Wine est une comédie romantique librement adaptée du succès littéraire brésilien éponyme écrit par Alex Diaz. Au programme de cette version sud-africaine tournée dans la région de renom du Cap ? Une intrigue qu'on a vu des centaines de fois, mais qu'on continue d'adorer : la rencontre entre deux mondes que tout oppose. Et du bon vin !

Champagne problems, A Perfect Pairing, et maintenant Love and Wine, la plateforme du géant au N rouge adore les films qui mobilisent tous nos sens, que ce soit au travers de décors sublimes ou de cépages délicats.

La romance Love and Wine est disponible sur Netflix depuis le 5 décembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Love and Wine ?

Ovee est un riche héritier sud-africain du monde vinicole. Il a grandi avec Nathi, le fils de la gouvernante. Les deux meilleurs amis sont inséparables même si Ovee a souvent bien plus de succès auprès des filles. Mais sont-elles vraiment intéressées par lui, ou par son argent ? Pour le savoir, Ovee et Nathi décident de se faire passer l'un pour l'autre lors d'une formation vinicole. Mais voilà qu'Ovee tombe amoureux d'une jeune médecin qui se méfie par dessus tout des privilégiés dans son genre. Alors que se passera-t-il quand la jeune fille apprendra la vérité ?

Quel casting pour Love and Wine ?

Ntobeko Sishi : Ovee Sityebi Junior

Ovee Sityebi Junior Thandolwethu Zondi : Nathi Maseko

Nathi Maseko Desmond Dube : Bab'Tom

Bab'Tom Bongile Mantsai : Owethu Sityebi Senior

Owethu Sityebi Senior Masali Baduza : Amahle Philiso

Amahle Philiso Bohang Moeko : Dr Mokoena

Dr Mokoena Thando Thabethe : Lena

Lena June van Merch : Mama'Wam

Mama'Wam Thembsie Matu : Ma Joycey

Ma Joycey N'kone Mametja : Memo

Memo Rorisang Mohapi : Lala

Où découvrir Love and Wine en streaming ?

Le film sud-africain Love and Wine est diffusé en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 5 décembre 2025. Pour découvrir ce film, ainsi que Champagn Problems et A Perfect Pairing, vous pouvez vous abonner à la plateforme au N Rouge. Le service propose trois formules : l'Essentielle à 7,99 euros par mois, la standard à 14,99 euros par mois et la Premium à 21,99 euros par mois.