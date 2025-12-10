Valkyrie Apocalypse : les dieux relancent les combats dans une saison 3 sur Netflix

Le démesuré tournoi mythologique de Valkyrie Apocalypse, l'anime phénomène, est de retour sur Netflix.

Dans le catalogue de la plateforme au N rouge, cet anime se distingue par sa singularité : Valkyrie Apocalypse, dont la saison 3 est disponible sur Netflix depuis le 10 décembre 2025, a su adopter une structure simple mais extrême avec ses 13 combats improbables humains contre dieux (Adam contre Zeus, Jack l'Eventreur contre Héraclès…) pour trancher le destin du monde.

Dieux grecs, nordiques, hindous face à des figures historiques réelles, le choc culturel est permanent dans cette série japonaise adaptée d'un manga de Shinya Umemura et Takumi Fukui. Les deux premières saisons ont su imposer un style immédiatement reconnaissable : une animation théâtrale avec des affrontements épiques. Produite par Graphinica et Yumeta Company, la série a eu l'audace de réécrire les légendes. La saison 3 se poursuit avec la même ambition et une montée en puissance dans la mise en scène.

Côté casting voix, le doublage s'appuie sur une distribution expérimentée, composée de comédiens bien connus des fans d'animation : Marie Chevalot a déjà été entendue dans One Piece et Neon Genesis Evangelion, tandis qu'Isabelle Volpe est une voix régulière dans Ranma 1/2 et Frédérique Marlot a été entendue dans Rinne et Hunter x Hunter.

Quelle est l'intrigue de l'anime Valkyrie Apocalypse ?

Tous les 1000 ans, les dieux décident du sort de l'humanité. Condamnés à disparaître, les humains n'ont plus qu'un espoir : le Ragnarök, un tournoi où 13 dieux affrontent 13 champions mortels, invoqué par la Valkyrie Brunehilde. Après une saison 1 introductive et une saison 2 qui a rééquilibré les forces, la saison 3 reprend au moment le plus tendu : 3-3 au tableau. Le septième duel ouvre cette nouvelle salve d'épisodes, avec un enjeu plus crucial que jamais.

Qui sont les voix françaises de l'anime Valkyrie Apocalypse ?

Où voir l'anime Valkyrie Apocalypse en streaming ?

La série d'animation japonaise Valkyrie Apocalypse est diffusé en exclusivité sur Netflix depuis le 10 décembre 2025.