Accidente : le drame mexicain revient pour une saison 2 sur Netflix

"Accidente" est une série mexicaine dramatique créée par Leonardo Padrón diffusée en streaming sur Netflix.

Accidente est une série mexicaine créée par Leonardo Padròn et réalisée par Gracia Querejeta (Invisible). Cette série qui explore les répercussions d'un drame terrible sur une communauté d'apparence sans histoires, est diffusée sur Netflix depuis le 21 août 2024.

Elle a alors créé la surprise en réunissant plus de 10 millions de vues la semaine de sa sortie. Il s'agit du second meilleur lancement de tous les temps pour une série d'Amérique Latine. Logiquement, une saison 2 est commandée : elle est disponible en streaming depuis le 10 décembre 2025.

Quelle intrigue pour Accidente ?

Il suffit parfois de quelques secondes pour briser des nombreuses existences. Les membres d'une communauté pourtant privilégiée et respectable l'apprennent à leurs dépends, le jour où une fête entre amis tourne au drame. Face au poids du deuil et de la culpabilité, même les soutiens les plus fidèles peuvent devenir des étrangers. Alors que certains tentent de se reconstruire et d'oublier, d'autres cherchent des coupables et déterrent des secrets que tous auraient préférés garder enterrés.

Quel casting pour Accidente ?

Regina Blandón : Carla

Carla Ana Claudia Talancón : Daniela

Daniela Luis Ernesto Franco : Ulises

Ulises Alberto Guerra : El Charro

El Charro Erick Elías : Fabián

Fabián Eréndira Ibarra : Lupita

Lupita Sebastián Martínez : Emiliano

Emiliano Ruben Zamora : Javier

Javier Valentina Acosta : Brenda

Brenda Sebastián Dante : Alex

Où visionner Accidente en streaming ?

La saison 1 de la série Accidente est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 24 août 2024 et la saison 2, depuis le 10 décembre 2025. Pour découvrir cette série, ainsi que d'autres nouveautés mexicaines comme Les Mortes ou La chasse aux Gringos, vous pouvez vous abonner au service Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres sans pub à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois existent également.