Seul face au bébé : une nouvelle série comique avec Rowan Atkinson à voir sur Netflix

Couches, biberons et gags imprévisibles : la nouvelle comédie burlesque de Rowan Atkinson débarque le 11 décembre 2025 sur Netflix.

L'interprète de l'impayable Mister Bean face à un nouveau-né : le face-à-face méritait d'être tenté tellement le décalage est drôle. Après le succès déjanté de Seul face à l'abeille, la plateforme remet le couvert avec Seul face au bébé, nouvelle comédie en quatre épisodes signée par Rowan Atkinson et William Davies, et réalisée par David Kerr.

Toujours chez HouseSitter Productions, la mini-série disponible le 11 décembre 2025 sur Netflix mise sur l'humour physique et des situations absurdes, dans l'esprit des classiques du burlesque britannique mais modernisé, avec un appartement londonien très chic comme terrain de jeu. Le tournage s'est déroulé fin 2024 et la production promet un Noël mouvementé, où Trevor Bingley troque les villas high‑tech contre un cosy penthouse… et un bébé inattendu.

Aux côtés de Rowan Atkinson qu'on ne présente plus, Alanah Bloor (Sandokan) incarne Maddy, tandis que Claudie Blakley (Severance, Manhunt) joue Jess. Sunetra Sarker, connue pour Professeur T, et Robert Bathurst (Downton Abbey) complètent le casting principal.

Quelle est l'intrigue de la série Seul face au bébé ?

Trois ans après ses mésaventures avec une abeille infernale, Trevor Bingley croit pouvoir mener une vie paisible. Mais lorsqu'il accepte un job de garde dans un penthouse luxueux à Londres à l'approche de Noël, il découvre qu'un nourrisson a été oublié dans la crèche de l'école pour laquelle il travaillait. Chargé du bébé pendant la semaine de fêtes, Trevor se retrouve plongé dans un chaos total entre couches, biberons, domotique capricieuse et réveils nocturnes. Chaque instant vire au désastre, avec en prime des voisins, des alarmes et des imprévus dignes d'un cauchemar.

Qui est au casting de la série Seul face au bébé ?

Rowan Atkinson : Trevor Bingley

Alanah Bloor : Maddy

Claudie Blakley : Jess

Sunetra Sarker : Georgia Hakopian

Joseph Balderrama

Où voir la série Seul face au bébé en streaming ?

La série Seul face au bébé est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 11 décembre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).