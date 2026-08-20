Films 2026 : les meilleurs de l'année et les prochaines sorties les plus attendues
Découvrez notre sélection des films les plus attendus cette année et ceux qui ont déjà marqué l'année 2026.
Plus de la moitié de l'année 2026 est déjà passé, et plusieurs films ont déjà suscité l'intérêt du public. Dans le top 5 du box-office français de l'année, à la date de rédaction de cet article, on compte pour le moment les blockbusters hollywoodiens L'Odyssée (6,3 millions d'entrées), Spider-Man : Brand New Day (6,2 millions d'entrées), la comédie française Le Marsupilami (6,1 millions d'entrées), le film d'animation Super Mario Galaxy, le film (5,6 millions d'entrées) et le biopic Michael (5,5 millions d'entrées).
Parmi les autres succès de l'année, citons également Toy Story 5, Des minions et des monstres, Le diable s'habille en Prada 2 et les deux opus du blockbuster historique La Bataille de Gaulle.
Les prochaines semaines seront un peu plus calme, avant une fin d'année explosive.
C'est au mois de décembre que l'année se terminera en fanfare avec deux blockbusters attendus : la troisième partie de Dune réalisée par Denis Villeneuve, et surtout Avengers : Doomsday, qui réunit la plupart des super-héros Marvel, et notamment les anciens X-Men. Ci-dessous, retrouvez une sélection des meilleurs films de l'année 2026, qui classe principalement les événements cinéma de l'année avec des pépites qu'il faut rattraper en steaming, ainsi qu'un calendrier complet des prochaines sorties cinéma de 2026, mis à jour au gré des ajouts ou reports de date.
Les meilleurs films de 2026
Les prochains films au cinéma en 2026
Sorties cinéma de septembre 2026
- La Frappe de Julien Gaspar-Oliveri avec Diego Murgia et Bastien Bouillon : 2 septembre 2026
- Pressure de Anthony Maras avec Andrew Scott, Brendan Fraser : 9 septembre 2026
- Les Héros du Louvre d'Elie Chouraqui avec Kad Merad : 9 septembre 2026
- Les Ensorceleuses 2 avec Nicole Kidman et Sandra Bullock : 9 septembre 2026
- Resident Evil de Zach Cregger : 16 septembre 2026
- L'Invitation avec Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton et Penelope Cruz : 16 septembre 2026
- Si tu penses bien de Géraldine Nakache avec Monia Chokri et Niels Schneider : 16 septembre 2026
- Raison et sentiments de Georgia Oakley avec Daisy Edgar-Jones : 23 septembre 2026
- Heart of the beast de David Ayer avec Brad Pitt : 23 septembre 2026
- Garance de Jeanne Herry avec Adele Exarchopoulos : 23 septembre 2026
- Verity de Michael Showalter avec Anne Hathaway et Dakota Johnson : 30 septembre 2026
- Notre salut d'Emmanuel Marre avec Swann Arlaud : 30 septembre 2026
- Digger d'Alejandro G Iñarritu avec Tom Cruise : 30 septembre 2026
Sorties cinéma d'octobre 2026
- Ducobu et le fantôme de Saint-Potache d'Elie Semoun : 7 octobre 2026
- La Maison de nos rêves de Claude Zidi Jr avec Kev Adams, Chantal Ladesou : 7 octobre 2026
- The Social Reckoning de Aaron Sorkin avec Jeremy Strong : 7 octobre 2026
- Les Misérables de Fred Cavayé avec Vincent Lindon et Tahar Rahim : 14 octobre 2026
- Street Fighter de Kitao Sakurai avec Noah Centineo, Andrew Koji : 14 octobre 2026
- Clayface de James Watkins avec Tom Rhys Harries, Naomi Ackie : 21 octobre 2026
- Karma de Guillaume Canet avec Marion Cotillard : 21 octobre 2026
- Wicker de Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson avec Olivia Colman et Alexander Skarsgard : 21 octobre 2026
- Le Fantôme de l'Opéra de Alexandre Castagnetti avec Deva Cassel : 28 octobre 2026
- Moulin de Laszlo Nemes avec Gilles Lellouche : 28 octobre 2026
- Hope de Na Hong-jin : 28 octobre 2026
Sorties cinéma de novembre 2026
- Wild Horse Nine de Martin McDonagh avec Sam Rockwell, John Malkovich : 4 novembre 2026
- L'affaire Marie-Claire de Lauriane Escaffre, Yvo Muller avec Charlotte Gainsbourg, Cécile de France : 4 novembre 2026
- Club Kid de et avec Jordan Firstman : 4 novembre 2026
- Scrooge de Ti West avec Johnny Depp : 11 novembre 2026
- Kaamelott, deuxième volet (partie 2) de Alexandre Astier : 11 novembre 2026
- Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson de Francis Lawrence : 18 novembre 2026
- Jupiter de Alexandre Smia avec Denis Ménochet, André Dussollier, Reda Kateb : 18 novembre 2026
- Les Braves de Lukas Dhont avec Emmanuel Macchi, Valentin Campagne : 18 novembre 2026
- Paper Tiger de James Gray avec Adam Driver, Scarlett Johansson : 25 novembre 2026
- Mon beau-père, ma belle-fille et moi de John Hamburg avec Ben Stiller, Robert de Niro, Ariana Grande : 25 novembre 2026
Sorties cinéma de décembre 2026
- Astérix – Le Royaume de Nubie de Alexandre Heboyan : 2 décembre 2026
- Changer l'eau des fleurs de Jean-Pierre Jeunet avec Leïla Bekhti : 9 décembre 2026
- Mariage au goût d'orange de Christophe Honoré, avec Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste : 9 décembre 2026
- Avengers : Doomsday d'Anthony et Joe Russo : 16 décembre 2026
- Dune : troisième partie de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Zendaya : 16 décembre 2026
- La Bola Negra de Javier Calvo et Javier Ambrossi : 16 décembre 2026
- Jumanji 3 de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Karen Gillan : 23 décembre 2026
- I play Rocky de Peter Farrelly avec Anthony Ippolito : 23 décembre 2026