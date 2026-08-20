Films 2026 : les meilleurs de l'année et les prochaines sorties les plus attendues

Découvrez notre sélection des films les plus attendus cette année et ceux qui ont déjà marqué l'année 2026.

Plus de la moitié de l'année 2026 est déjà passé, et plusieurs films ont déjà suscité l'intérêt du public. Dans le top 5 du box-office français de l'année, à la date de rédaction de cet article, on compte pour le moment les blockbusters hollywoodiens L'Odyssée (6,3 millions d'entrées), Spider-Man : Brand New Day (6,2 millions d'entrées), la comédie française Le Marsupilami (6,1 millions d'entrées), le film d'animation Super Mario Galaxy, le film (5,6 millions d'entrées) et le biopic Michael (5,5 millions d'entrées).

Parmi les autres succès de l'année, citons également Toy Story 5, Des minions et des monstres, Le diable s'habille en Prada 2 et les deux opus du blockbuster historique La Bataille de Gaulle.

Les prochaines semaines seront un peu plus calme, avant une fin d'année explosive.

C'est au mois de décembre que l'année se terminera en fanfare avec deux blockbusters attendus : la troisième partie de Dune réalisée par Denis Villeneuve, et surtout Avengers : Doomsday, qui réunit la plupart des super-héros Marvel, et notamment les anciens X-Men. Ci-dessous, retrouvez une sélection des meilleurs films de l'année 2026, qui classe principalement les événements cinéma de l'année avec des pépites qu'il faut rattraper en steaming, ainsi qu'un calendrier complet des prochaines sorties cinéma de 2026, mis à jour au gré des ajouts ou reports de date.

Les prochains films au cinéma en 2026

Sorties cinéma de septembre 2026

La Frappe de Julien Gaspar-Oliveri avec Diego Murgia et Bastien Bouillon : 2 septembre 2026

Pressure de Anthony Maras avec Andrew Scott, Brendan Fraser : 9 septembre 2026

Les Héros du Louvre d'Elie Chouraqui avec Kad Merad : 9 septembre 2026

Les Ensorceleuses 2 avec Nicole Kidman et Sandra Bullock : 9 septembre 2026

Resident Evil de Zach Cregger : 16 septembre 2026

L'Invitation avec Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton et Penelope Cruz : 16 septembre 2026

Si tu penses bien de Géraldine Nakache avec Monia Chokri et Niels Schneider : 16 septembre 2026

Raison et sentiments de Georgia Oakley avec Daisy Edgar-Jones : 23 septembre 2026

Heart of the beast de David Ayer avec Brad Pitt : 23 septembre 2026

Garance de Jeanne Herry avec Adele Exarchopoulos : 23 septembre 2026

Verity de Michael Showalter avec Anne Hathaway et Dakota Johnson : 30 septembre 2026

Notre salut d'Emmanuel Marre avec Swann Arlaud : 30 septembre 2026

Digger d'Alejandro G Iñarritu avec Tom Cruise : 30 septembre 2026

Sorties cinéma d'octobre 2026

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache d'Elie Semoun : 7 octobre 2026

La Maison de nos rêves de Claude Zidi Jr avec Kev Adams, Chantal Ladesou : 7 octobre 2026

The Social Reckoning de Aaron Sorkin avec Jeremy Strong : 7 octobre 2026

Les Misérables de Fred Cavayé avec Vincent Lindon et Tahar Rahim : 14 octobre 2026

Street Fighter de Kitao Sakurai avec Noah Centineo, Andrew Koji : 14 octobre 2026

Clayface de James Watkins avec Tom Rhys Harries, Naomi Ackie : 21 octobre 2026

Karma de Guillaume Canet avec Marion Cotillard : 21 octobre 2026

Wicker de Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson avec Olivia Colman et Alexander Skarsgard : 21 octobre 2026

Le Fantôme de l'Opéra de Alexandre Castagnetti avec Deva Cassel : 28 octobre 2026

Moulin de Laszlo Nemes avec Gilles Lellouche : 28 octobre 2026

Hope de Na Hong-jin : 28 octobre 2026

Sorties cinéma de novembre 2026

Wild Horse Nine de Martin McDonagh avec Sam Rockwell, John Malkovich : 4 novembre 2026

L'affaire Marie-Claire de Lauriane Escaffre, Yvo Muller avec Charlotte Gainsbourg, Cécile de France : 4 novembre 2026

Club Kid de et avec Jordan Firstman : 4 novembre 2026

Scrooge de Ti West avec Johnny Depp : 11 novembre 2026

Kaamelott, deuxième volet (partie 2) de Alexandre Astier : 11 novembre 2026

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson de Francis Lawrence : 18 novembre 2026

Jupiter de Alexandre Smia avec Denis Ménochet, André Dussollier, Reda Kateb : 18 novembre 2026

Les Braves de Lukas Dhont avec Emmanuel Macchi, Valentin Campagne : 18 novembre 2026

Paper Tiger de James Gray avec Adam Driver, Scarlett Johansson : 25 novembre 2026

Mon beau-père, ma belle-fille et moi de John Hamburg avec Ben Stiller, Robert de Niro, Ariana Grande : 25 novembre 2026

Sorties cinéma de décembre 2026