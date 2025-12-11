Lost in the spotlight : de quoi parle ce film indonésien sur Netflix ?

Cette comédie dramatique indonésienne créée par Ernest Prakasa suit un acteur qui perd subitement son talent. Le film est disponible en streaming sur Netflix depuis le 11 décembre 2025.

Lost in The Spotlight est un film indonésien créé par Enest Prakasa qui s'attaque à LA question qui terrorise les artistes : et si le talent disparaissait ? Ce film qui suit un acteur qui perd son talent sans raison, au moment le plus important de sa carrière, interroge en filigrane la toxicité du succès et d'un monde des apparences.

Lost in The Spotlight vient rejoindre une longue liste de séries et films indonésiens de Netflix, comme le film d'action The Big 4 ou la romance A perfect fit. Le film Lost in The Spotlight est disponible en streaming sur la plateforme depuis le 11 décembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Lost in The Spotlight ?

Vino est un acteur vaniteux pour qui le succès compte plus que tout. Pourtant, alors qu'il s'apprête à décrocher le plus gros contrat de sa carrière, il perd brutalement tout son talent. Pour Vino, c'est la catastrophe et l'incompréhension : comment peut-on subitement ne plus savoir jouer ? Et comment retrouver son talent ? Alors qu'il se lance à la recherche de son don perdu, il part surtout à la découverte de lui-même et de ce qui compte vraiment. Et si ce n'était pas la gloire et l'argent ?

Quel casting pour Lost in The Spotlight ?

Vino G. Bastian : Vino Agustian

Où visionner Lost in The Spotlight en streaming ?

Le film Indonésien Lost in The Spotlight est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 11 décembre 2025. Vous pouvez le visionner, avec tous les autres contenus indonésiens Netflix comme The Big 4 ou A perfect fit, en vous abonnant à la plateforme de streaming. Vous avez le choix entre 3 offres : l'Essentielle avec publicités à 7,99 euros par mois, la standard à 14,99 euros ou la premium à 21.99 euros par mois.