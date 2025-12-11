Belphégor : HBO Max ressuscite le fantôme du Louvre dans une mini-série

La créature fantomatique la plus emblématique du patrimoine français s'offre une résurrection ambitieuse avec Belphégor, sur HBO Max.

Adapter l'un des mythes télévisuels français les plus iconiques était un pari audacieux. Après des mois de repérages nocturnes au Louvre et de négociations millimétrées pour tourner dans certaines salles du musée, HBO Max a misé sur une version moderne et nerveuse de Belphégor, disponible depuis le 11 décembre 2025.

La série de 4 x 52 minutes, coproduite avec Mediawan, s'éloigne du simple récit fantastique pour embrasser un thriller urbain et patrimonial. Réalisée par Jérémy Mainguy, cette libre adaptation du roman culte d'Arthur Bernède a été écrite par Nils Antoine Sambuc, en collaboration avec Thomas Mansuy. Elle sera diffusée dans quelques mois sur la chaîne M6.

Le casting réunit plusieurs visages familiers : Shirine Boutella (Lupin, Papicha) incarne une enquêtrice déterminée. A ses côtés, Vincent Elbaz (No Limit) interprète flic au passé trouble. Ils sont entourés d'Aure Atika (OSS 117) en directrice adjointe du Louvre, Nicolas Briançon (Germinal) en haut fonctionnaire influent, et Kad Merad, qu'on ne présente plus, en père de l'héroïne et personnalité publique respectée.

Quelle est l'intrigue de la série Belphégor ?

Lors d'une exposition exceptionnelle au Louvre, une série d'incidents étranges fait ressurgir la légende de Belphégor, le fantôme du musée. Chargée d'enquêter, Yasmine El Fassi, agente de sécurité déterminée, découvre que les phénomènes dépassent le simple canular. Entre halls désertés la nuit, œuvres qui semblent changer de place et témoins tétanisés, elle se retrouve prise dans une spirale où se confondent superstition, manipulation et menace bien réelle. Très vite, le mystère s'épaissit : Belphégor n'est peut-être pas qu'un mythe.

Quels acteurs au casting de la série Belphégor ?

Shirine Boutella : Hafsa Moreau

Vincent Elbaz : Joseph Bellegarde

Aure Atika : Elise Wagner

Tiphaine David : Chloé Séverin

Nicolas Briançon : Luc Trivic

Kad Merad : Charles Moreau

Bellamine Abdelmalek : Jonas Al-Sabawi

Kevin Garnichat : Vadim Perzof

Laurent Bateau : Antoine Frémont

Où voir la série Belphégor en streaming ?

Pour regarder Belphégor, il faut se connecter à Max dès le 11 décembre 2025. Pour avoir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.