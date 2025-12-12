End of an Era : le documentaire événement sur la tournée mondiale de Taylor Swift est disponible sur Disney+

"The End of an Era" est un documentaire réalisé par Don Argott sur les coulisses de la tournée mondiale de la chanteuse Taylor Swift. Ce documentaire est disponible sur Disney + depuis le 12 décembre 2025.

The End of an Era est un documentaire consacré à la dernière tournée mondiale de la superstar Taylor Swift. En 20 ans de carrière, la jeune chanteuse folk est devenue une icône et une des célébrités les plus influente de la planète. Son secret ? Du travail acharné, de la rigueur et de l'innovation, pour un résultat toujours plus époustouflant, comme nous le prouve sa tournée grandiose The End of an Era.

Dans un monde numérique où les rumeurs circulent à toute allure, les célébrités sont utra-attentives à leur communication. Et les documentaires sont un moyen extraordinaire de se livrer selon ses propres termes. Si la plateforme Netflix est LA spécialiste, rien qu'avec les récents Qui est Charlie ? Tout sur Mister Sheen, Moi, c'est Eddie ou encore Victoria Beckham, Disney ++ n'a pas à rougir avec The End of an Era. Les six épisodes sont disponibles en streaming sur Disney + depuis le 12 décembre 2025.

De quoi parle de The End of an Era ?

Quand nous avons découvert Taylor Swift il y a 20 ans, elle chantait la romance "for ever and after" en robe de princesse. Aujourd'hui, c'est une icône d'émancipation et de modernité. Entre les deux, la chanteuse a su prendre le virage serré du passage à l'âge adulte. Avec sa tournée internationale The End of an Era, elle livre à ses fans un show spectaculaire qui méritait bien un making-of intime, mêlant entretiens exclusifs et images d'archives. Dans les six épisodes de The End of an Era, la chanteuse revient sur son parcours et raconte ce qui a fait de cette tournée, une prouesse artistique, aussi bien d'un point de vue technique, personnel (on y voit son fiancé Travis Kelce) que créatif.

Quelles guest stars au casting de The End of an Era ?

Travis Kelce

Gracie Abrams

Sabrina Carpenter

Ed Sheeran

Florence Welch

Où visionner The End Of an Era en streaming ?

La série documentaire The End of an Era est diffusée depuis le 12 décembre 2025 sur la plateforme de streaming Disney +. Pour découvrir ce documentaire, ainsi que la rediffusion extraite de la tournée, vous pouvez vous abonner au service Disney + à partir de 6,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités. D'autres abonnements, à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) et 15,99 euros par mois (159,90 euros par anà sont également proposés.