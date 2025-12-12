L'ultime round : Orlando Bloom monte sur le ring pour Paramount+

Pression et sacrifices physiques : le sel indispensable pour un film de boxe. Le prochain s'appelle L'Ultime round et arrive sur Paramount+.

Sa filmographie en a fait un aventurier : Will Turner dans la saga Pirates des Caraïbes ou encore l'elfe Legolas dans la série de films Le Hobbit. Mais jamais Orlando Bloom n'avait enfilé des gants de boxe. C'est chose faite avec L'Ultime round, un film qui a débarqué sur Paramount++ le 12 décembre 2025. Réalisé par Sean Ellis (Cashback, Opération Anthopoid), le film s'est fait remarquer lors de sa présentation en Sélection spéciale au Festival de Toronto en 2024.

Le scénario, écrit par Justin Bull à partir d'une histoire de Mark Lane, explore l'envers du sport de haut niveau à travers un entraînement aussi impitoyable que psychologiquement ravageur, loin des clichés habituels du genre.

Le film réunit plusieurs visages connus du cinéma : Orlando Bloom donc, entouré de Caitriona Balfe (Outlander), qui joue Caitlin, sa partenaire et principal soutien, John Turturro (Severance, The Big Lebowski) dans le rôle de son exigeant entraîneur aux méthodes peu orthodoxes, Clare Dunne (Tu ne mentiras point) ou encore Andonis Anthony (Narcos: Mexico).

Quelle est l'intrigue du film L'ultime round ?

Un ancien boxeur irlandais, désormais à la retraite, reçoit une ultime chance de reconquérir un titre. Pour cela, il doit atteindre un poids draconien en très peu de temps. Un objectif qui le pousse à vivre un entraînement extrême et obsessionnel sous la direction d'un coach impitoyable. Cette remise en question physique et mentale l'entraîne dans une spirale où chaque choix peut tout lui coûter cher.

Quels acteurs au casting du film L'ultime round ?

Orlando Bloom : Le boxeur

Caitriona Balfe : Caitlin Harney

John Turturro : Boz

Clare Dunne : La mère

Ed Kear : Manny

Oliver Trevena : Jay

Andonis Anthony : Paolo

Mohammed Mansaray : Lupe

Danielle Lewis : la directrice de marketing

Eric D. Smith : un jeune boxeur

James Wright : un membre du public

Chris Ginesi : un commentateur

Billy Herring : un commentateur anglais

Gary Beadle : Donny

Kaine Zajaz : Bobby

Où voir le film L'ultime round en streaming ?

Le film L'ultime round est à regarder en exclusivité sur Paramount+ depuis le 12 décembre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre standard qui coûte 7,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre premium qui propose l'abonnement au prix de 10,99 euros/mois. Pour les deux options, un essai de 7 jours gratuits est possible, avec renouvellement automatique en cas de non résiliation.