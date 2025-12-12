Home for Christmas, saison 3 : la célibataire norvégienne revient pour un nouveau Noël mouvementé sur Netflix

Dans la saison 3 inédite de Home for Christmas, sur Netflix, Johanne revient avec de nouvelles surprises et un Noël pas si tranquille.

Après deux saisons de cette série norvégienne aux magnifiques décors enneigés, qui ont fait vibrer les fêtes d'hiver de nombreux spectateurs à travers le monde, Home for Christmas signe son retour cinq ans après la saison 2, retrouvant Johanne au cœur des questionnements amoureux et familiaux.

Créée par Per‑Olav Sørensen (Quicksand) et produite par Oslo Company pour Netflix, la série s'est imposée comme l'un des rares récits scandinaves de Noël capables de mêler humour léger et émotions profondes, tout en traitant avec délicatesse de thèmes universels comme la solitude, l'attente d'un amour et les liens familiaux.

Dans cette saison 3, Johanne, désormais trentenaire accomplie mais toujours célibataire, se retrouve confrontée à d'autres enjeux de vie — tout en essayant, encore une fois, de profiter des fêtes sans drame sentimental. Le casting réunit des visages familiers du cinéma et de la télévision nordique : Isa Elise Broch (Lilyhammer) incarne Johanne, Oddgeir Thune (Occupied), Arthur Hakalahti (L'écume de la guerre).

Quelle est l'intrigue de la série Home for Christmas ?

Dans la saison 1, Johanne, trentenaire célibataire, décide de ne plus passer Noël seule. Elle se lance dans une quête effrénée pour trouver un compagnon à amener à la fête familiale. Dans la saison 2, après sa première expérience amoureuse, elle tente de construire une relation stable tout en gérant les tensions familiales et les imprévus professionnels. Dans la saison 3, cinq ans après les événements précédents, Johanne tente de tourner la page de son passé amoureux et passer enfin un Noël serein sans histoire de cœur.

Quels acteurs au casting de la série Home for Christmas ?

Ida Elise Broch : Johanne

Arthur Hakalahti : Sebastian

Hege Schoyen : Bente

Oddgeir Thune : Henrik

Kingsford Kweku Siayor : Thomas

Cat Have : Sunniva

Où voir la série Home for Christmas en streaming ?

Pour regarder Home for Christmas, il faut se connecter à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).