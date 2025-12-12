The Era Tour : le show de Taylor Swift diffusé sur Disney+

The Era Tour, c'est le nom de la sixième tournée mondiale de Taylor Swift, et de la rediffusion d'un de ses concerts à Los Angeles. Ce live est disponible en streaming sur la plateforme Disney + depuis le 12 décembre 2025.

The Era Tour est la rediffusion du concert du même nom de Taylor Swift donné à Los Angeles lors de sa tournée mondiale, soit une tournée historique qui confirme une bonne fois pour toutes le statut d'icône de la star. Depuis le début de sa carrière en 2006, la chanteuse s'est hissée en tête des charts pour se hisser au niveau des plus grandes stars de la pop de tous les temps comme Beyonce ou Miley Cyrus.

Le secret de ces artistes adulées ? Du travail. Le "Sex Drug and Rock'n'roll" d'antan est devenu "Work, Work and Work more". The Era tour en est la preuve : ce show est une prouesse aussi artistique que technique et vous pouvez le visionner en streaming, comme son making-of, The End of an Era depuis le 12 décembre 2025 sur Disney +

The Era Tour : un show époustouflant qui bat des records.

Pour sa sixième tournée mondiale, Taylor Swift, autrice, compositrice, interprète, mais aussi productrice, a réservé à ses fans un spectacle exceptionnel à tous les niveaux. Résultat de plusieurs années de travail, ce concert dure plus de 3 heures, pour plus de 40 morceaux.

Six musiciens, quatre chanteurs pour les chorus, seize danseurs, mais aussi des apparitions régulières de Guest stars comme Sabrina Carpenter ou Travis Kelce, à ce stade ce n'est plus un concert, c'est un peplum. Il n'en fallait pas moins pour satisfaire les fans ultra fidèles de la chanteuse, aka les Swiffies, qui se sont rués sur les tickets pour faire de The Era Tour, la tournée la plus lucrative de tous les temps. En souvenir, Disney ++ rediffuse l'un des concerts tenus à Los Angeles.

Où découvrir The Era Tour en streaming ?

La rediffusion du concert de Taylor Swift, filmé à Los Angeles lors de sa tournée mondiale The Era Tour, est disponible en streaming sur la plateforme Disney + depuis le 12 décembre 2025. Pour tout savoir sur ce concert, la plateforme diffuse également le making off en six épisodes : The End of an Era. Vous pouvez vous abonner au service Disney + dès 6,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités. D'autres offres sans publicités existent également.