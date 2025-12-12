La cité des ombres : Barcelone se transforme en immense scène de crime sur Netflix

La cité des ombres est une minisérie espagnole adaptée du roman noir à succès Le bourreau de Gaudí. Les six épisodes de ce polar sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 12 décembre 2025.

La Cité des ombres est une mini-série espagnole inspirée du roman Le bourreau de Gaudí d'Aro Sáinz de la Maza et adaptée par Jorge Torregrossa (Dévoré par les flammes, Élite). Cette version télévisée nous confirme que l'Espagne n'a rien à envier aux pays nordiques en terme de thrillers glaçants.

Cette série à l'ambiance de polar noir qui mélange crime sanglant, héros au passé trouble et rouages du pouvoir, vient rejoindre une liste de thrillers espagnols à succès comme Le coucou de cristal, Deux tombes ou encore El Jardinero. Les six épisodes de la mini-série La cité des ombres sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 12 décembre 2025

Quelle est l'intrigue de La cité des ombres ?

Gaudi n'imaginait pas en dessinant ses magnifiques façades que l'une d'elles servirait de canevas à l'exécution d'un crime immonde et sanglant. La victime ? Un magnat récemment kidnappé est retrouvé mort suspendu à une façade et comble de l'horreur, le corps est en flamme. Pour mener l'enquête, la police envoie son élément le plus brillant : Malo Malart, récemment suspendu pour indiscipline, et réhabilité en urgence. Il est accompagné de Rebecca Garrido, policière talentueuse, également chargée de tempérer les élans de son collègue ingérable. Tous deux vont alors se lancer à la recherche du tueur et s'enfoncer dans les ténèbres d'une machination qui vise les plus hautes sphères.

Quels acteurs au casting de La cité des ombres ?

Isak Férriz : Milo Malart

Milo Malart Verónica Echegui : Rebeca Garrido

Rebeca Garrido Ana Wagener : Susana Cabrera

Susana Cabrera Manolo Solo : Mauricio Navarro

Mauricio Navarro Jordi Ballester : Jordi Singla

Où découvrir La cité des ombres en streaming ?

Pour les découvrir, vous pouvez choisir l'une des trois formules d'abonnement Netflix : l'Essentielle à 7,99 euros par mois, la Standard à 14,99 euros et la Premium à 21,99 euros par mois.