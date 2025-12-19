Submersion : le déluge coréen déferle sur Netflix

"Submersion" est un film catastrophe coréen réalisé par Kim Byung-woo. Il est disponible en streaming sur Netflix depuis le 19 décembre 2025.

Submersion est un film coréen réalisé par Kim Byung-woo (The terror Live) qui oscille entre drame et horreur alors que le monde affronte une catastrophe sans précédent. Cette formule gagnante a fait le succès du cinéma d'horreur coréen qui malgré des catastrophes improbables aux effets spéciaux sidérants propose des scénarios ultra réalistes. A l'instar de Dernier train pour Busan, The Squid Game, au delà de l'horreur, ces films nous interrogent sur nos comportements les plus intimes.

Submersion a d'abord été présenté en avant-première le 18 septembre 2025, lors du Festival International du Film de Busan. Il fait partie des cinq films nommés dans la catégorie Korean Cinema Today - Special Premiere. Il est désormais disponible sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 19 décembre 2025.

Quelle est l'intrigue de Submersion ?

Anna est une scientifique spécialisée dans l'Intelligence Artificielle. Cet jeune mère se réveille un matin pour réaliser que son immeuble est engloutie par les eaux, tout comme les villes alentours. Dans ce monde apocalyptique, Anna n'a qu'une ambition : survivre à tout prix et sauver la vie de son fils. Mais la jeune femme ignore à quel point elle joue un rôle dans cette catastrophe, comme elle ignore encore que l'un de ses voisins est pris dans une boucle temporelle qui le condamne à revivre cette journée apocalyptique encore et encore.

Quels acteurs au casting de Submersion ?

Kim Da-mi : Anna

Anna Park Hae-soo : Son Hee-jo

Son Hee-jo Jeon Yu-na : Lee Ji-soo

Lee Ji-soo Eun Su : Pregnant woman

Pregnant woman Kang Bin : Mi-jung

Où découvrir Submersion en streaming ?

Submersion est disponible en streaming sur Netflix depuis le 19 decembre sur la plateforme Netflix. Pour découvrir ce film ainsi que tous les films d'horreur coréens de la plateforme comme La Créature de Kyŏngsŏng ou encore Hellbound, vous pouvez vous abonner au service de VOD Netflix en optant pour l'une des trois formules proposées : l'essentielle à 7,99 euros, la standard à 14,99 euros par mois et la premium à 21,99 euros par mois.